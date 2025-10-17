OM : De Zerbi ose un gros changement contre Havre, la compo

Pour le choc de ce samedi entre l’OM et le Havre, Roberto De Zerbi a un plan. L’entraîneur marseillais prévoit d’opérer un turnover dans sa composition d’équipe. Quelques indices ont fuité.

OM : De Zerbi l’assume, il prévoit un turnover le Havre

L’Olympique de Marseille s’est installé sur le podium de Ligue 1 suite à une série de 4 victoires d’affilée. Les hommes de Roberto De Zerbi devront enchaîner ce samedi contre le Havre AC afin de rester dans le top. Une victoire à domicile permettrait surtout de bien préparer le déplacement au Sporting, mercredi en Ligue des champions.

« On veut aussi arriver à Lisbonne de la meilleure des manières » a déclaré Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse. Les Olympiens attendent de pieds fermes les Normands. Ils ont à cœur de s’imposer devant le public du Vélodrome. « L’idée est de repartir comme on a fini en étant convaincu que le jeu est la meilleure manière d’avoir des résultats ».

À voir

OM-Havre : Plusieurs absents, De Zerbi sonne l’alarme !

Lire aussi : OM-Havre : Plusieurs absents, De Zerbi sonne l’alarme !

Toutefois, les blessures d’Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia ou encore Facundo Medina obligent De Zerbi à apporter quelques réaménagements tactiques dans son groupe. « Je vais continuer le turnover par obligation et parce que je peux me le permettre », a reconnu l’entraîneur de l’OM.

Geronimo Rulli préservé, Jeffrey de Lange dans les cages

Il devrait de ce fait y avoir de grosses surprises dans la composition de l’OM ce samedi soir. Titulaire indiscutable dans les cages phocéennes, Geronimo Rulli devrait a priori céder sa place. Le gardien argentin est rentré un peu tard de la trêve internationale, tout comme son compatriote Leonardo Balerdi.

Lire aussi : Mercato OM : Un phénomène marocain rend fou De Zerbi !

🚨Roberto De Zerbi 🇮🇹 annonce qu’il est possible que Jeffrey De Lange 🇳🇱 jouera demain face au Havre.#TeamOM #OMHAC pic.twitter.com/B09QoXDPSw — ActuOlympien (@ActuOlympien) October 17, 2025

Il n’est donc pas certain de pouvoir démarrer le match face au Havre AC. De Zerbi a laissé entendre qu’il envisage d’aligner Jeffrey de Lange à sa place. « C’est possible que ce soit de Lange. Peut-être, on verra », a-t-il déclaré.

À voir

Stade Rennais : Excellentes nouvelles avant Auxerre !

Le capitaine Leonardo Balerdi sera a priori préservé face au HAC. Sachant qu’il a joué 90 minutes avec l’Albiceleste mercredi face à Porto Rico. La recrue estivale CJ Egan-Riley postule pour une place en défense. Pierre-Emile Aubameyang va remplacer Amine Gouiri en pointe.

La composition probable de l’Olympique de Marseille :

Gardien : De Lange

Défenseurs : Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Emerson

Milieux : Hojbjerg, O’Riley, Gomes

À voir

PSG : Le geste émouvant de Désiré Doué avant Strasbourg

Attaquants : Greenwood, Paixao et Aubameyang