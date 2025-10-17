AS Monaco : Premier coup dur pour Sébastien Pocognoli !

Sale temps pour l’AS Monaco. Le nouvel entraîneur, Sébastien Pocognoli fait face à sa première mauvaise nouvelle.

AS Monaco : Dier blessé, Pocognoli inquiet

Le sort s’acharne sur Sébastien Pocognoli. À peine installé sur le banc de l’AS Monaco, le technicien belge doit gérer une première tuile majeure : Eric Dier rejoint l’infirmerie. Le défenseur anglais, recruté libre cet été, s’est blessé à l’entraînement. Une douleur musculaire sérieuse, selon L’Equipe, l’éloignera des terrains entre deux et quatre semaines. Il manquera le déplacement à Angers ce samedi, pour la 8ᵉ journée de Ligue 1.

Cette saison, Eric Dier a déjà disputé 6 matches en championnat avec le club de la Principauté et a été très solide en défense. Cette absence s’ajoute à une série noire. Hradecky (genou), Zakaria (adducteurs), Lamine Camara (cheville), Pogba (cuisse), Vanderson et Mawissa (ischios) sont déjà indisponibles. Une hécatombe qui inquiète le staff.

Pour le nouveau coach belge, la situation se complique. Il faudra mettre en place des stratégies pour ne pas sombrer. Plusieurs gros chocs attendent l’ASM après la trêve internationale. Les Monégasques vont encore affronter Tottenham en Ligue des Champions, le 22 octobre avec un groupe décimé.

