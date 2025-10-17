Polémique ASSE : Montpellier crie encore au scandale !

L’ASSE a récemment battu Montpellier (2-0). Mais cette victoire a été entachée par une vive polémique. Les Montpelliérains crient une nouvelle fois au scandale contre l’arbitrage.

Montpellier-ASSE : Julien Laporte en remet une couche

Quelques jours avant la trêve internationale, l’AS Saint-Etienne réalisait une belle opération comptable. Les hommes d’Eirik Horneland sont partis s’imposer à Montpellier (2-0). Ce succès a permis aux Verts de revenir à la 2e place du championnat. Sauf que la flamme de la controverse est loin de s’éteindre du côté du MHSC.

L’amertume est toujours palpable chez les Montpelliérains. Julien Laporte s’est présenté ce vendredi devant la presse, ave rancœur et frustration. Le défenseur n’avait pas participé au choc contre l’ASSE en raison d’une suspension de deux matchs. Il avait assisté au revers de son équipe depuis les tribunes de la Mosson.

Julien Laporte estime cependant que les Verts auraient dû écoper d’au moins « deux cartons rouges ». Ces décisions ont, selon lui, joué en défaveur du MHSC. Le défenseur central rappelle que lui-même a été expulsé pour un tacle sans « méchanceté ». « Je pense que si l’ASSE repart avec deux rouges, il n’y a pas grand-chose à dire », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Evect.

Zoumana Camara préfère tempérer

L’entraîneur du Montpellier HSC abonde subtilement dans ce sens. Zoumana Camara dénonce lui-aussi les décisions arbitrales « défavorables » à son équipe. Même s’il reconnait que la supériorité de l’ASSE cette saison en Ligue 2. « C’était un match à part. Parce que Saint-Étienne est au-dessus », a-t-il reconnu.

Le coach montpelliérain espère que ses troupes « reproduiront la même intensité face aux Stéphanois », tout en étant plus solides en défense. Cela commence ce samedi face à Dunkerque. En attendant, la victoire stéphanoise reste au travers de la gorge des Montpelliérains.