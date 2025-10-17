PSG : Le geste émouvant de Désiré Doué avant Strasbourg

Le match PSG-RC Strasbourg de ce vendredi soir aura une saveur particulière pour Désiré Doué. L’attaquant français va affronter son frère ainé. Il lui a d’ailleurs rendu un vibrant hommage.

PSG-Strasbourg : Désiré Doué dédie son message à son frère Guéla

C’est ce vendredi que le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg s’affrontent pour un choc au sommet. Un point seulement sépare les deux équipes en tête du championnat. Le match au Parc des princes promet met ainsi d’être électrique compte tenu du classement serré.

Ce PSG-Strasbourg sera aussi un évènement particulier pour Désiré Doué. L’attaquant français pourra croiser la route de son frère aîné, Guéla Doué, qui défend les couleurs alsaciennes. Ces retrouvailles prennent une tournure encore plus personnelle : elles coïncident avec l’anniversaire de l’international ivoirien qui fête ses 23 ans.

Seul le football peut offrir un tel cadeau : un duel fraternel au sommet du championnat. Désiré Doué n’est donc pas resté de marbre face à ces retrouvailles. Il a publié dans sa story Instragram une photo de son frère et lui enfants. Cette image les montre alors qu’ils se rendaient à l’entraînement au Stade Rennais, leur club formateur.

Désiré Doué 🇫🇷 souhaite un joyeux anniversaire à son grand frère Guéla 🇨🇮 (23 ans)… avec un cliché sympa 😂❤️



𝗜𝗹𝘀 𝘀’𝗮𝗳𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗲 𝘀𝗼𝗶𝗿 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗦𝗚 – 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘀𝗯𝗼𝘂𝗿𝗴 ! pic.twitter.com/0sT2TMXI3y — BeFootball (@_BeFootball) October 17, 2025

Un retour très attendu au Parc des princes

Désiré Doué a accompagné cette photo d’un message touchant : « le temps passe si vite, à ce soir… ». Cela atteste du chemin parcouru par les deux frères Doué, depuis leurs débuts jusqu’au niveau où ils en sont aujourd’hui.

Notons que ce match PSG-Strasbourg marque autour le retour de Désiré Doué dans la compétition. L’attaquant parisien était écarté des pelouses depuis six semaines en raison d’une blessure au mollet. Luis Enrique compte sur lui pour ce duel à domicile, même s’il n’est pas certain de débuter.