Stade Rennais : Excellentes nouvelles avant Auxerre !

Bonnes nouvelles pour le Stade Rennais avant le choc face à l’AJ Auxerre en Ligue 1. Habib Beye dispose d’un groupe presque au complet.

Stade Rennais vs AJ Auxerre : Habib Beye soulagé !

Le Stade Rennais attend de pied ferme Auxerre ce dimanche soir au Roazhon Park pour conclure la 8e journée de Ligue 1. L’objectif est de renouer avec la victoire et se rapprocher du haut du classement. L’équipe bretonne, solide mais inconstante, n’a concédé qu’une défaite depuis le début de saison. Pourtant, les points perdus frustrent : égalisation nantaise à la dernière minute, nul contre Lens malgré la supériorité numérique, et avantage gâché au Havre.

Lire aussi : Stade Rennais : Ultimatum du SRFC pour Habib Beye, la pression monte

Avant la réception d’Auxerre, les signaux repassent au vert. Rouault, pilier de la défense, revient dans le groupe. Une bonne nouvelle pour Habib Beye, qui devra en revanche faire sans Frankowski, le piston polonais, revenu blessé de sélection. Le reste de l’effectif est opérationnel. En attaque, Lepaul, déjà indispensable, affiche une forme éclatante : trois buts en cinq matchs depuis son arrivée.

À voir

OM-Havre : Plusieurs absents, De Zerbi sonne l’alarme !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un gros départ programmé ?

À ses côtés, Embolo a enfin débloqué son compteur. Des atouts qui nourrissent l’espoir d’un match plein et, surtout, d’une victoire attendue. Il faut noter que malgré les tensions au SRFC, la direction du club apporte son soutien à Habib Beye. Le coach sénégalais secoue son vestiaire pour permettre au club breton de surfer sur les vagues du succès.