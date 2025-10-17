FLASH Mercato : Le Stade Rennais envoie un joueur à l’OL !

À la recherche d’un renfort défensif, l’OL a utilisé sa carte joker pour enrôler un joueur avant même le mercato hivernal. Hans Hateboer débarque sous la forme d’un prêt, en provenance du Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Hateboer débarque à l’OL comme joker défensif

C’était fortement pressenti, c’est désormais officiel : Hans Hateboer quitte le Stade Rennais et rejoint l’Olympique Lyonnais. Entré dans la dernière année de son contrat avec e club breton, le défenseur latéral droit est prêté pour la suite et fin de la saison chez les Gones. L’international néerlandais (13 sélections) débarque dans la capitale des Gaules en tant que joker.

Avec les départs décembre de Clinton Mata (Angola) et de Moussa Niakhaté (Sénégal) à la CAN, le joueur de 31 ans intégrera la rotation en charnière centrale. Depuis maintenant plusieurs jours, l’OL s’activait en coulisses pour accueillir une nouvelle recrue en tant que joker. Le profil recherché était un défenseur droit. Aujourd’hui, Paulo Fonseca, le coach lyonnais, a trouvé son bonheur avec Hateboer. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, le joueur de 31 ans a donc décidé de rejoindre les rangs des Gones.

Le club rhodanien a annoncé ce vendredi l’arrivée du défenseur néerlandais, « prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker », peut-on lire dans un communiqué des Gones. Le footballeur international néerlandais est capable de jouer à tous les postes de la défense, offrant ainsi une solution de plus à l’entraineur Paulo Fonseca.