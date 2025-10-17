Mercato PSG : Hakimi remplacé par un Strasbourgeois ?

La direction du PSG devra trouver un nouveau latéral droit pour épauler Achraf Hakimi. Et l’une des pistes évoquées mène au défenseur du RC Strasbourg, Guéla Doué.

Cet été, le Paris Saint-Germain n’a signé que trois nouvelles recrues : Lucas Chevalier, Ilya Zabarnyi et Renato Marin. L’équipe du PSG reste très compétitive. Comme en témoigne sa première place en Championnat et ses deux victoires consécutives en C1.

Il faut reconnaitre cependant que certains postes n’ont pas été renforcés. C’est le cas du couloir droit, où Achraf Hakimi est régulièrement utilisé. La perspective d’une blessure est de plus en plus redoutée. Ce manque de doublure oblige ainsi la direction du PSG à trouver un nouveau latéral droit pour l’épauler.

Le site Top Mercato soumet alors aux Parisiens une idée crédible : le recrutement de Guéla Doué du RC Strasbourg. La source explique que l’international ivoirien possède le profil parfait pour épauler Achraf Hakimi. Le recruter offrirait aussi l’opportunité de réunir les deux frères Doué au sein d’une même équipe.

Plusieurs obstacles se dressent

Toutefois, plusieurs obstacles se dressent déjà sur la route des Parisiens : à commencer par la volonté de Guéla Doué. Ce dernier réalise de belles performances au RCSA (1 but et 1 passe décisive en 4 apparitions) cette saison. Il pourrait être réticent à l’idée de jouer un rôle de remplaçant au PSG.

C’est d’ailleurs le problème auquel le Paris SG fait face à ce poste : convaincre un latéral de qualité d’être la doublure de l’incontournable Achraf Hakimi. D’autres clubs européens, dont l’AC Milan, songeraient aussi à recruter Guéla Doué. Reste à savoir si les Parisiens sont vraiment intéressés par ce profil.

Ironie du sort, les deux frères, Guéla Doué et Désiré Doué, vont s’affronter ce vendredi soir au Parc des Princes. Le défenseur et l’attaquant seront adversaires lors du choc PSG-Strasbourg. Ce sera l’occasion pour les recruteurs parisiens de le superviser de près.