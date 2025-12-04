Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré prépare un coup de maitre en Ligue 1

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré vise un énorme coup en Ligue 1 pour ce mercato hivernal. Mais le dossier est compliqué.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un chouchou du Paris FC

Le Stade Rennais veut bouger cet hiver. Le club breton a retrouvé son souffle après quelques semaines de tempête. Les hommes de Habib Beye ont remporté quatre victoires consécutives en Ligue 1. Ils pointent à la 5ᵉ place au classement. Mais malgré ce rebond, les dirigeants du club veulent ajuster l’effectif. Et dans cette logique, Ludovic Blas et Seko Fofana semblent sur le départ.

Sur X, l’insider @jonathan35001, habitué aux informations rennaises, indique que Ludovic Blas pourrait faire ses valises cet hiver. Selon lui, un club de Ligue 1 engagé en Ligue des champions pousserait pour le recruter, avec une offre autour de 15 M€. L’Olympique de Marseille, cité depuis plusieurs semaines, reste le prétendant le plus sérieux pour récupérer l’ancien Nantais.

À voir

Mercato Barça: Le PSG passe à l’offensive pour recruter Gavi

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Rayan attendu à Rennes cet hiver ?

La même source évoque une arrivée possible à Rennes : celle d’Ilan Kebbal, le milieu offensif du Paris FC. Une rumeur qui circule ces derniers jours. Le club breton l’avait déjà ciblé lors du dernier mercato estival. Si certains départs sont bouclés, le Stade Rennais pourra enfin avancer vers Kebbal. Mais le Paris FC acceptera-t-il de le lâcher sa pépite ? Le milieu algérien, 28 ans, encore sous contrat jusqu’en 2028, est essentiel à son équipe. Et même avec une offre XXL, rien ne dit que Paris cèdera.

Lire la suite sur le Stade Rennais

PSG : Deux forfaits confirmés avant le Stade Rennais !

Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le PSG

À voir

LOSC-OM : Un terrible bilan ressort et glace Marseille !

Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !