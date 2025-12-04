ASSE : Des raisons de se méfier de l’USL Dunkerque !

L’ASSE se concentre sur son déplacement à Dunkerque, samedi, après les émotions du derby contre Ecotay (11-1) en coupe de France. Eirik Horneland et Maxime Bernauer se méfient du club Nordiste. Et ils ont des raisons.

L’ASSE diminuée face à l’USL Dunkerque !

L’ASSE affrontera de l’USL Dunkerque, lors de la 16e journée de Ligue 2, samedi (20h). Des Stéphanois manquent à l’appel pour le déplacement au stade Marcel Tribut. Chico Lamba, Lucas Stassin, Djylian N’Guessan et Lassana Traoré sont indisponibles. Quant à Mahmoud Jaber (orteil), Aïmen Moueffek (adducteurs) et Paul Eymard, ils sont incertains.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne récupère en revanche Joshua Duffus, le nouveau buteur des Verts. Il avait été auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 3 matchs consécutifs avant sa blessure aux ischio jambiers.

Horneland : « Dunkerque a un style de jeu offensif et des joueurs impactants »

Avant cette confrontation, les Stéphanois sont 2es avec 29 points, tandis que les Dunkerquois sont 8es avec 21 points. Malgré l’écart de rang, Eirik Horneland se méfie des Nordistes. Il a prévenu ses joueurs sur leur adversaire, dont le classement est un trompe-l’œil.

« Dunkerque est une équipe très sérieuse, qui a atteint les barrages la saison dernière et une demi-finale de Coupe de France. Elle reste sur de très belles prestations en championnat. Elle a moins de points que ce qu’elle mériterait d’avoir. C’est une équipe avec un style de jeu offensif et qui est très bien encadrée avec des joueurs impactants », a-t-il averti en conférence de presse d’avant-match.

Bernauer s’attend à « un adversaire très difficile »

Cadre du vestiaire de l’ASSE, Maxime Bernauer a également passé des consignes à ses coéquipiers, avant le déplacement dans le Nord, qui s’annonce périlleux. « Le match va être très difficile à Dunkerque. C’est un adversaire qui mérite d’être plus haut au classement et qui sait gagner contre les grosses équipes du championnat », a-t-il alerté.

Il faut souligner que l’Unions Sportive du Littoral Dunkerque est invaincue lors de ses 7 derniers matchs, soit 5 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues. Il y a donc des raisons de se méfier d’elle !

