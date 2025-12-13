Mercato OL : Endrick à Lyon, les nouvelles sont bonnes

Endrick devrait rejoindre l’OL en janvier. Le dossier serait bouclé, contrairement au revirement annoncé par El Chiringuito cette semaine.

OL Mercato : Un revirement évoqué sur le dossier Endrick

En manque de temps de jeu au Real Madrid, sous les ordres de Xabi Alonso, Endrick devrait rejoindre l’OL pour se relancer rapidement. Il doit impérativement jouer et performer pour espérer avoir une place dans l’équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Le jeune attaquant a choisi Lyon où il a déjà reçu des garanties de Paulo Fonseca, entraîneur lusophone avec qui il a échangé.

Le numéro 9 des Merengues va rejoindre l’Olympique Lyonnais pour une durée de six mois, sous la forme d’un simple prêt. Mais le journaliste Marcos Benito a lâché, dans la célèbre émission, que le Real Madrid temporisait désormais sur le dossier Endrick. Il évoquait une relance de la pépite brésilienne à ‘’La Maison Blanche’’, en cas de départ de Xabi Alonso.

Le prêt d’Endrick à Lyon bouclé, le dossier n’est pas lié à Xabi Alonso

L’information du confrère est cependant battue en brèche par AS. Selon le quotidien sportif madrilène, l’avenir de l’avant-centre de 19 ans ne dépend pas de celui de Xabi Alonso à Madrid. En d’autres termes, le possible limogeage de l’entraîneur espagnol ne remettra pas en cause l’accord déjà conclu entre le Real Madrid et l’OL, à en croire le média.

Sauf revirement extraordinaire, Endrick va donc rejoindre l’équipe de Paulo Fonseca en renfort. Il sera l’attaquant de pointe titulaire, à la place de Martin Satriano, décevant lors de la première moitié de la saison.

