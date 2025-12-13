Mercato : Le PSG répond à Daniel Riolo pour Gonçalo Ramos !

Déçu par la dernière prestation de Gonçalo Ramos contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions, Daniel Riolo a demandé au PSG de se séparer de l’attaquant portugais. La réponse du club parisien n’a pas tardé.

« Gonçalo Ramos, c’est terminé »

Remplaçant mercredi soir avec le Paris Saint-Germain face à l’Athletic Bilbao (0-0), à l’occasion de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Gonçalo Ramos demeure bien un second choix dans la hiérarchie des attaquants dans l’esprit de Luis Enrique.

Pour Daniel Riolo, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne n’a pas l’étoffe nécessaire pour s’imposer au PSG. Sur le plateau de l’After Foot sur RMC après le match, le journaliste a ouvertement annoncé la fin de l’aventure de Ramos sous le maillot rouge et bleu.

« Ramos, c’est terminé. Luis Enrique le veut 10 minutes et pas plus, c’est comme ça, ça a fait ses preuves », a annoncé l’éditorialiste, qui pense que le Paris SG doit simplement tourner la page du Portugais qui ne deviendra jamais titulaire à Paris. Mais le club de la capitale ne semble pas partager l’avis de Riolo.

Gonçalo Ramos va terminer la saison au Paris SG

Le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain du FC Metz pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, ce samedi soir. En l’absence d’Ousmane Dembélé, l’entraîneur parisien pourrait être tenté d’aligner Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque d’entrée. Malgré les critiques, le buteur de 24 ans garde la confiance de son entraîneur et de ses dirigeants.

D’après les informations du journal L’Équipe, la direction sportive du PSG est pleinement satisfaite de Gonçalo Ramos, un attaquant de surface classique, qu’elle juge « inestimable dans certaines situations de match » et qui repousse donc tout départ à court terme.

