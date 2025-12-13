Mercato OM : Accord bouclé pour Branimir ?

Annoncé sur la short-list de l’OM pour le prochain mercato hivernal, le jeune défenseur croate, Branimir Mlacic pourrait finalement prendre la direction de l’Italie. L’Inter Milan veut gâcher les plans des Marseillais.

Mercato OM : Branimir Mlacic s’éloigne de Marseille !

La direction de l’OM sait que le mercato hivernal s’annonce chargé. La défense, déjà transformée l’été dernier, reste au centre des préoccupations. Leonardo Balerdi attise les convoitises. Du beau monde tourne autour de l’Argentin. Plusieurs clubs envisagent une offensive cet hiver. Si une offre conséquente arrive, l’OM devra réagir vite pour éviter d’être démuni en défense.

Les dirigeants marseillais ciblent déjà Branimir Mlacic. Le jeune Croate pourrait devenir une priorité pour l’OM dans les semaines à venir. L’Inter Milan, Liverpool et l’OM se positionnent tous pour conclure un transfert cet hiver. Marseille souhaite un accord rapide pour devancer les deux géants européens. Le deal envisagé est de recruter Mlacic dès janvier, puis le laisser finir la saison à Hajduk Split.

Mais la cible pourrait échapper aux Marseillais. Selon Bili Kutak, spécialiste du club croate, l’Inter Milan a déjà proposé 8 millions d’euros pour Mlacic. Une offre supérieure aux attentes du club croate, qui ne réclamerait que 5 millions, selon Tuttosport. Les Italiens pourraient damer le pion au club phocéen sur ce dossier.

