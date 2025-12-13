Mercato OL : Un joueur offensif de Lyon déjà sur le départ ?

Victime du système de jeu de l’entraîneur de l’OL, un joueur offensif prêté à Lyon semble plus proche de la porte de sortie que d’un transfert définitif au club !

Mercato : Porte de sortie fermée pour Fofana et Morton

L’OL a le feu vert de la DNCG pour les transferts pendant le mercato d’hiver. La Commission de contrôle des clubs professionnels a levé la mesure concernant l’encadrement des mutations, lors de l’audience de jeudi dernier.

Si dans le sens des arrivées, Paulo Fonseca a demandé un attaquant de pointe en priorité, il y a également quelques indices sur les éventuels départs. Michael Gerlinger, directeur général du club rhodanien, avait fermé la porte de sortie à Malick Fofana, très sollicité.

Tyler Morton attire aussi plusieurs clubs à l’étranger, notamment en Premier League. Mais l’Olympique Lyonnais veut rester très compétitif en Ligue 1 et en Ligue Europa. De ce fait, il ne devrait pas lâcher l’ancien joueur de Liverpool cet hiver. D’ailleurs, son contrat est blindé jusqu’en juin 2030.

Adam Karabec vers un retour au Sparta Praque ?

En revanche, Adam Karabec pourrait faire l’objet d’un transfert en cas de propositions concrètes. Son profil est certes apprécié par l’entraîneur des Gones, mais il n’entre pas dans le nouveau projet de jeu de ce dernier. Paulo Fonseca l’a clairement expliqué en conférence de presse.

« Le problème d’Adam, c’est que dans ce système, dans cette structure (3-5-2, ndlr), c’est plus difficile pour lui, car nous jouons avec Martin Satriano et Pavel Sulc (en attaque, ndlr). C’est une position compliquée pour Adam. C’est difficile pour lui d’être milieu dans ce système », a-t-il indiqué.

Rappelons que le milieu offensif ou ailier tchèque est prêté à l’OL pour une saison. Un prêt payant d’un montant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat fixée à 3,5 M€, plus des bonus et un intéressement de 15% sur une éventuelle revente. Il a été titulaire à 9 reprises en 13 matchs en Ligue 1, et 3 fois en 6 apparitions en Ligue Europa. Il est auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 19 matchs disputés.

Vu sa situation difficile actuelle, Adam Karabec pourrait être sacrifié par la Direction de l’Olympique Lyonnais. « Financièrement ça ne va pas super bien, donc il faut voir ce qu’on peut faire », avait indiqué Gerlinger en novembre.

