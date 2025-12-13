PSG : Luis Enrique dévoile ses armes pour le voyage à Metz !

Ce samedi soir, le PSG sera au Stade Saint-Symphorien pour affronter le FC Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique pour cette affiche.

Le PSG sans Dembélé et Marquinhos, Chevalier de retour

Trois jours après son match nul frustrant face à l’Athletic Bilbao à San Mamés (0-0), en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce soir sur le terrain du FC Metz pour le compte de la 16e journée. Pour ce déplacement à Saint-Symphorien, Luis Enrique ne pourra pas compter sur un groupe au complet.

Victime d’une gêne musculaire à la hanche droite contre les Espagnols mercredi soir, Marquinhos est forfait pour ce match contre les Grenats. Tout comme Ousmane Dembélé, malade avant la rencontre de Ligue des champions. L’international français de 28 ans a effectué son retour à l’entraînement vendredi, mais est jugé trop court pour affronter les hommes de Stéphane Le Mignan.

Achraf Hakimi est dans la dernière ligne droite de sa rééducation avant la CAN avec le Maroc. Par contre, Lucas Chevalier, touché à la cheville contre Monaco et absent lors des deux dernières rencontres, ainsi que Lucas Beraldo, surcharge au mollet gauche, font leur retour dans le groupe du PSG.

Par rapport au dernier match, Lucas Hernandez fait son retour après sa suspension. Du côté des jeunes, David Boly ne revient toujours pas après avoir joué avec l’équipe de Youth League mercredi (1-1 à Bilbao), idem pour Kamara. Le titi Quentin Ndjantou figure, lui, dans le groupe, comme depuis de nombreuses semaines.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Beraldo, Zabarnyi, Mendes, Pacho, Hernandez

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves

Attaquants : Ramos, Kvaratskhelia, Doué, Lee, Barcola, Ndjantou, Mbaye.