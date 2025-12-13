ASSE : Étonnante annonce de Horneland sur le mercato

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland a dévoilé le mercato du club stéphanois. Sur le marché de cet hiver, il avoue qu’il n’attend personne !

Mercato ASSE : Un besoin en défense et au milieu

L’ASSE a visiblement besoin d’un défenseur, notamment un arrière latéral gauche, et d’un milieu de terrain. Ebenezer Annan est blessé, alors que Lassana Traoré n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland.

Dans l’entrejeu, la défection de Pierre Ekwah a créé un déséquilibre. Surexploités, Florian Tardieu, Mahmoud Jaber et Aïmen Moueffek semblent au bout du rouleau à la mi-saison.

Le coach de Saint-Etienne parie sur le retour des blessés en janvier

Toutefois, le coach de l’AS Saint-Etienne ne confirme pas d’arrivées cet hiver. Interrogé au sujet du renforcement de son équipe, il se dit prêt à poursuivre la saison avec son groupe actuel, malgré les manques observés en défense et au milieu.

« Je ne pense pas que la récurrence des blessures actuelles génère un besoin pour le mercato. À la mi-janvier, on aura récupéré l’ensemble de nos joueurs », a-t-il répondu en conférence de presse, dans des propos rapportés par Onze Mondial.

Il faut rappeler que 7 joueurs de l’équipe de l’ASSE sont actuellement blessés et indisponibles jusqu’en 2026. Ce sont : Chico Lamba, Aïmen Moueffek, João Ferreira, Joshua Duffus, Ebenezer Annan, Djylian N’Guessan et Lassana Traoré.

Horneland : « Au milieu et en attaque, on a un effectif assez chargé… »

Eirik Horneland admet certes que son effectif « est peut-être un peu court sur le poste de latéral », mais il ne pense pas avoir besoin de renforts au milieu et en attaque. « Sinon au niveau du milieu et des attaquants, on a un effectif assez chargé. Peut-être même un peu trop », a-t-il déclaré.

Eirik Horneland est donc disposé à se contenter de son effectif actuel jusqu’à la fin de la saison. « La situation actuelle ne nous pousse pas à regarder le marché hivernal », a-t-il insisté.

