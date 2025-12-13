Stade Rennais : Habib Beye prépare un sale tour au Stade Brestois

Un derby chaud se tiendra entre le Stade Rennais et le Stade Brestois en Ligue 1. Le tacticien du SRFC, Habib Beye prépare un lourd arsenal contre les Brestois.

Stade Rennais vs Stade Brestois : Habib Beye secoue ses hommes

Le Stade Rennais attend de pied ferme le Stade Brestois ce samedi pour le dernier match de Ligue 1 de l’année 2025. Les deux équipes sont en pleine forme. Pour le SRFC, l’objectif est de gagner pour maintenir au minimum la 6e place. Mieux encore, profiter d’un faux pas adverse pour se hisser provisoirement dans le top 5.

La dynamique reste positive, malgré la claque reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0). Avant ce revers, les hommes d’Habib Beye avaient enchaîné quatre victoires consécutives. Une série qui a relancé le club breton dans la course à l’Europe.

En face, Brest arrive en pleine confiance. En difficulté en début de saison, le SB29 a redressé la barre. Trois victoires d’affilée, dont la dernière contre l’AS Monaco (1-0). Les Brestois occupent la 10e place. Les hommes d’Éric Roy n’ont plus l’urgence du maintien. Pour ce derby, les deux camps devront composer avec des absences.

Côté rennais, Jérémy Jacquet est suspendu après son expulsion face au PSG. Des doutes subsistent aussi autour de Seko Fofana et de Nordan Mukiele, incertains à l’approche du coup d’envoi. Le Stade Brestois n’est pas épargné. Ludovic Ajorque manquera le déplacement, suspendu après son rouge face à Monaco. D’autres cadres sont incertains. Il s’agit de Radoslaw Majecki, Luck Zogbé, Justin Bourgault, Rémy Labeau-Lascary.

La composition probable du Stade Rennais :

Samba – Aït-Boudlal, Rouault, Brassier – Frankowski, Camara, Cissé, Rongier, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.

La composition probable du Stade Brestois :

Coudert – Lala, Coulibaly, Chardonnet, Guindo – Chotard, Tousart (ou Doumbia), Magnetti – Del Castillo, Baldé, Mboup.

