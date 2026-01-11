Mercato : Bradley Barcola affole l’Angleterre, le PSG réagit

Joueur le plus courtisé de l’effectif du PSG, Bradley Barcola affole l’Angleterre. Le PSG, qui ne souhaite pas forcément le voir partir de si tôt, n’a pas tardé à réagir pour tenter de le convaincre de rester.

Mercato PSG : Bradley Barcola a la côte en Premier League

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur l’avenir de Bradley Barcola s’intensifient. Malgré des prestations en demi-teintes sous le maillot parisien, l’ailier de 23 ans a une grosse côte en Premier League, où presque tous les cadors aimeraient l’avoir dans leur rang respectif.

En effet, Bradley Barcola serait suivi de près par Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City et Tottenham. En Bundesliga, le Bayern Munich tenterait depuis deux ans de le convaincre de rejoindre le groupe de Vincent Kompany aux côtés de ses compatriotes Michael Olise et Dayot Upamecano.

Moins bien physiquement et certainement aussi mentalement, l’international français affiche des statistiques loin de ses habitudes, lui qui a terminé meilleur passeur du championnat la saison dernière. Malgré cela, l’ancien milieu offensif de Lyon garde une belle cote et de grosses écuries européennes seraient intéressées. Sauf que le Paris SG ne semble pas prêt à le laisser partir maintenant.

Le PSG a transmis une offre de prolongation à Barcola

Le Paris Saint-Germain a clairement affiché sa volonté de s’inscrire dans la continuité avec Bradley Barcola. Le club de la capitale a transmis une première proposition de prolongation à l’ailier parisien, preuve de la confiance accordée à un joueur devenu incontournable dans le projet sportif, nous apprend Djaameel, un insider proche de l’entourage du club.

« Comme indiqué par Fabrice Hawkins, le PSG a bien transmis une première offre pour la prolongation de Bradley Barcola. Le récent changement de représentant a légèrement freiné les discussions, mais à ce stade, les échanges restent jugés positifs. En parallèle, l’ailier parisien bénéficie d’une très forte cote sur le marché : plusieurs grands clubs européens continuent de manifester leur intérêt, faisant de lui le joueur parisien le plus courtisé actuellement.

De nouveaux échanges sont programmés à la fin du mois avec le joueur et son entourage afin de s’asseoir autour de la table et tenter de parvenir à un accord. NB : Le dénouement de ce dossier, quelle que soit l’issue, devrait se dessiner plus rapidement que celui d’Ousmane Dembélé », explique Djaameel sur Twitter. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola aura donc une importante décision à prendre dans les semaines ou mois à venir.

