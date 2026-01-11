Mercato : Szymanski au SRFC, la grosse déclaration de Beye !

À la lutte avec l’OL pour la signature de Sebastian Szymanski, le SRFC a pris une longueur d’avance pour le transfert du milieu offensif polonais. Habib Beye a évoqué ce dossier en conférence de presse.

Désireux d’attirer un profil créatif au milieu de terrain, le Stade Rennais prend l’avantage sur l’Olympique Lyonnais sur la piste menant au joueur de Fenerbahçe, Sebastian Szymanski. Sixième de Ligue 1, le SRFC veut renforcer un effectif parfois jugé léger sur certains postes offensifs.

Après l’échec du dossier Claudio Echeverri, la cellule de recrutement du club breton a activé d’autres pistes, dont celle menant à Sebastian Szymanski. À la lutte avec l’OL pour le joueur de 26 ans, le Stade Rennais aurait avancé « sérieusement » sur le dossier, selon Ouest-France.

Les négociations impliquant désormais trois parties : le SRFC, le joueur et Fenerbahçe, qui ne ferme pas la porte à un départ de son numéro 53, sous contrat jusqu’en juin 2027. De son côté, le principal concerné semble déjà enchanté à l’idée de rejoindre.

Une arrivée au Stade Rennais lui offrirait un temps de jeu régulier dans la seconde partie de saison, un détail très important en vue de la prochaine Coupe du Monde. Pour Habib Beye, c’est un renfort qui tombe à pic.

Habib Beye botte en touche pour Sebastian Szymanski

En manque de temps de jeu à Fenerbahçe, Sebastian Szymanski apprécie le projet présenté par le Stade Rennais. Surtout que du côté du Roazhon Park, l’international polonais aura aussi l’avantage de retrouver son compatriote Premyzlaw Frankowski. La présence de l’ancien Lensois a pu peser dans le choix de Sebastian Szymanski désormais annoncé proche de Rennes.

En conférence de presse vendredi, Habib Beye a été interrogé sur la possible arrivée du milieu offensif chez les Rouge et Noir. Et comme il fallait s’y attendre, le coach du SRFC n’a donné aucun indice quant à une éventuelle arrivée de Szymanski cet hiver.

« Non, moi je ne confirme rien, il faut avancer tranquillement sur tous nos profils. On a des profils identifiés, je vous ai dit qu’on ne se précipitera pas sur ce dossier, car on veut qu’il soit cohérent. Il faut aussi qu’on arrive à cibler le joueur qu’il nous faut pour passer un cap en termes de collectif et si on ne le trouve pas, on restera en l’état. Il peut se passer beaucoup de choses dans les deux sens, on fera ce qu’il faut », a déclaré le technicien sénégalais.

Capable de jouer à droite, en soutien offensif ou dans un rôle de milieu relayeur, le Polonais aux 50 sélections possède un profil polyvalent. À Rennes, il pourrait s’installer comme un élément clé du milieu, aux côtés de Valentin Rongier et Mahdi Camara. Le dossier avance. Évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, le natif de Biała Podlaska pourrait quitter les rangs du Fener pour environ 13 millions d’euros, d’après les informations livrées fin décembre par Fotomaç.

