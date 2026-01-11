Mercato ASSE : Offensive lancée pour remplacer Bernauer ?

Après l’opération du ménisque de Maxime Bernauer, l’ASSE pourrait profiter de ce mercato hivernal pour recruter un nouveau défenseur central. Samedi après-midi, l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland, s’est exprimé sur le sujet.

Mercato ASSE : Saison terminée pour Maxime Bernauer ?

L’année 2026 démarre par une très mauvaise nouvelle à l’AS Saint-Etienne. Si Eirik Horneland récupère Chico Lamba, avec lequel les Verts gagnent beaucoup plus quand il est sur le terrain, le technicien norvégien va devoir se résoudre à faire sans Maxime Bernauer pour les mois à venir.

Déjà gêné au genou depuis plusieurs semaines, le défenseur central de 27 ans a subi une opération du ménisque ce vendredi, entraînant une indisponibilité estimée entre trois et quatre mois et une saison très probablement terminée pour le joueur. Présent en conférence de presse après le match amical contre l’AJ Auxerre (1‑1), l’entraîneur de l’ASSE a livré un diagnostic franc pour son numéro 6.

À voir

Mercato : Bradley Barcola affole l’Angleterre, le PSG réagit

Lisez aussi : ASSE : Encore une mauvaise nouvelle après Bernauer !

« Max Bernauer a subi une opération à son ménisque hier. Le plus probable, c’est que sa saison soit terminée. Je pense que sa saison est finie, c’est ce qui est le plus probable. Si on compte trois ou quatre mois, sa saison sera certainement terminée », a déclaré Eirik Horneland. Une situation qui pourrait pousser la direction de l’AS Saint-Étienne à recruter cet hiver pour compenser ce vide. À une seule condition, selon Horneland.

Horneland ne ferme pas la porte à un renfort, mais temporise

Privé de Maxime Bernauer, l’ASSE va devoir profiter du mercato hivernal pour recruter. L’ancien joueur du Stade Rennais est un cadre d’Eirik Horneland. Son absence de longue durée nécessite l’arrivée d’un autre taulier pour l’axe central. Un renfort de plus pour la mission Ligue 1 des Verts. Alors que la question d’un renfort défensif se pose à présent de manière évidente, le coach du club ligérien veut attendre avant de trancher.

Lisez aussi : ASSE : Terrible nouvelle ! Saison terminée pour Bernauer ?

À voir

Mercato OM : Bonne nouvelle ! Maupay trouve preneur en Liga

« Est‑ce que la blessure de Max’ Bernauer va nous pousser à recruter au mercato ? On verra. Pour le moment, bien sûr Kevin Pedro a montré de belles choses… Si Chico revient bien, on a de bons potentiels. Je ne suis pas sûr que ça impactera le mercato, je suis plutôt confiant, la défense centrale que nous avons est assez bonne », a expliqué le successeur d’Olivier Dall’Oglio, en référence à l’effectif déjà en place, notamment Mickaël Nadé, Chico Lamba, Pedro et Dodote.

Mais l’homme de 50 ans a insisté sur le retour de Lamba. « On verra comment ça se passe la semaine prochaine, surtout par rapport à Chico (Lamba), voir s’il a besoin de plus de temps, si c’est le cas, on regardera pour le mercato », a ajouté Eirik Horneland. Affaire à suivre…

Lire la suite sur Maxime Bernauer

ASSE : L’énorme aveu de Maxime Bernauer

ASSE : Un souci avec Lamba et Bernauer avant le Mans

À voir

Mercato : Accord proche entre PSG et OL pour un défenseur !

ASSE : Bernauer lâche une bombe à Saint-Etienne !