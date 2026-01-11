Coup de théâtre au PSG : Fabian Ruiz dit oui à Galatasaray !

En négociations avec le PSG pour une prolongation de contrat, Fabian Ruiz a-t-il finalement changé d’avis sur la suite de sa carrière ? Le milieu de terrain espagnol serait prêt à envisager un transfert à Galatasaray.

Mercato PSG : Fabian Ruiz veut écouter l’offre de Galatasaray

Arrivé à l’été 2022 en provenance du SSC Naples, Fabian Ruiz est devenu un véritable taulier du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Cependant, l’international espagnol pourrait être en train de passer ses derniers mois dans la capitale française. En effet, le joueur de 29 ans envisagerait désormais un départ du PSG pour s’offrir un nouveau challenge, notamment en Turquie.

Ces derniers jours, les dirigeants de Galatasaray sont venus aux renseignements pour Fabian Ruiz, et selon le média turc Hurriyet, l’agent du numéro 8 parisien aurait donné « le feu vert » pour discuter d’un transfert avec Luis Campos. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le compatriote de Lamine Yamal ne serait pas forcément contre l’idée de rejoindre le club stambouliote, qui lui offrirait un salaire très élevé et un contrat longue durée afin de rejoindre le championnat turc.

Toujours selon la même source, la formation d’Istanbul serait disposée à mettre un chèque de 30 millions d’euros sur la table des négociations pour convaincre le PSG de laisser partir Fabian Ruiz. Tout logiquement, le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur, mais les difficultés financières rencontrées dans les négociations avec certains cadres comme Ousmane Dembélé pourraient pousser Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos à considérer la proposition de Galatasaray. Reste maintenant à voir si le départ de Fabian Ruiz interviendra cet hiver ou l’été prochain.