ASSE : La grosse colère de Horneland après le nul à Laval

Pour son retour en Ligue 2, l’ASSE a concédé un nul frustrant sur la pelouse de Laval (3-3). Eirik Horneland, très remonté, a dénoncé la fragilité défensive de ses joueurs tout en appelant à un sursaut collectif.

ASSE : Un début encourageant… mais des failles criantes

Pour son premier match à la tête de l’ASSE en Ligue 2, Eirik Horneland avait pourtant vu ses hommes entrer correctement dans la rencontre. « Le début de match a été plutôt satisfaisant dans la première mi-temps, on a été plutôt à l’aise avec le ballon. Plus le match allait, plus on se sentait à l’aise », a-t-il reconnu. Mais l’embellie fut de courte durée.

Lire aussi : ASSE : Top départ de la mission remontée pour Saint-Etienne

À voir

Chevalier au PSG : la réponse piquante de Donnarumma

La défense stéphanoise a cédé à plusieurs reprises, sur des phases pourtant évitables. « C’est toujours trop facile de marquer contre nous, notamment en contre-attaque et sur coups de pied arrêtés. On a donné des buts évitables », a-t-il déploré. À la pause, le score était déjà de 2-2 et l’entraîneur norvégien savait que le danger restait permanent : « On peut marquer plus mais on sait qu’on peut encore en prendre. »

Passivité et manque d’automatismes

Le second acte n’a pas permis de gommer les lacunes. « On réattaque la seconde mi-temps avec trop de passivité, on a laissé créer quelques situations », a fustigé Horneland, avant de saluer les bonnes entrées de Davitashvili, Miladinovic et El Jamali, qui ont « permis de reprendre le contrôle du ballon ». Malgré ce regain, la fin de match fut débridée, même si chaque équipe a eu l’occasion de l’emporter.

Lire aussi : ASSE Mercato : Laval envie le recrutement de Saint-Etienne

« C’est un match nul pas satisfaisant pour nous. On n’est pas content de ce résultat mais on va construire avec », a résumé le coach. Très critique sur la perte de ballons au milieu et les espaces laissés entre les lignes, Horneland a admis que certains joueurs avaient évolué hors de leur poste, comme Augustine Boakye.

À voir

Mercato OM : Enorme rebondissement sur cette piste offensive

Lire aussi : Mercato ASSE : La solution trouvée pour Joshua Duffus

« Ce n’est pas une bonne performance, mais il y a quand même de bonnes choses. On a de bons joueurs et quand ils arriveront pleinement à se trouver ce sera positif », a-t-il conclu, tentant de retenir quelques motifs d’espoir.