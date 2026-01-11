Mercato : Accord proche entre PSG et OL pour un défenseur !

Déterminé à renforcer sa charnière centrale cet hiver, l’OL pourrait frapper un joli coup au sein de l’effectif du PSG durant ce mercato. Explications.

Mercato : L’OL très intéressé par un Titi du PSG

L’Olympique Lyonnais veut profiter de ce mercato de janvier pour apporter des solutions défensives à son entraîneur Paulo Fonseca. Dans cette optique, les Gones veulent frapper un coup en allant puiser dans le vivier du centre de formation du PSG.

Les recruteurs lyonnais seraient notamment intéressés par le profil de Noham Kamara, selon L’Équipe. Âgé de 18 ans, le Titi est considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, à fort potentiel. Peu utilisé cette saison par Luis Enrique, le jeune homme reste très apprécié en interne pour ses qualités athlétiques et sa marge de progression.

L’OL souhaite lui offrir un temps de jeu plus conséquent, ce qui pourrait convaincre Noham Kamara de franchir le pas dès cet hiver. De son côté, le Paris Saint-Germain fixe une seule condition pour laisser filer le natif de Meaux.

Le PSG veut inclure une clause de rachat pour Noham Kamara

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Noham Kamara devrait bien quitter le PSG cet hiver. L’OL et Strasbourg semblent aujourd’hui les plus candidats les plus avancés. Comme écrit par Le Parisien et confirmé par L’Équipe, l’OL négocie une arrivée du jeune défenseur central.

Les deux clubs ont débuté des discussions officielles autour d’un prêt avec option d’achat. Si ces négociations aboutissent, le PSG souhaite pouvoir disposer d’une clause de rachat dans le futur contrat de l’international français des moins de 20 ans. Mais l’OL n’est pas seul.

Comme le club olympien, le RC Strasbourg espère pouvoir convaincre Kamara de rejoindre la Meinau cet hiver dans un projet à long terme. Mais aux dernières nouvelles, la balance semble pencher en faveur de l’Olympique Lyonnais, même si rien n’est encore signé entre les différentes parties.

