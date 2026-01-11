Mercato OM : Bonne nouvelle ! Maupay trouve preneur en Liga

Poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi depuis l’été passé, Neal Maupay est clairement sur le départ durant ce mercato hivernal. L’attaquant de l’OM pourrait débarquer en Liga. Explications.

Mercato OM : Neal Maupay dans le viseur du FC Séville

Indésirable depuis plusieurs mois, Neal Maupay pourrait profiter de ce mercato hivernal pour quitter l’Olympique de Marseille. D’après Mohamed Toubache-Ter, le FC Séville serait très intéressé par l’attaquant phocéen. Réintégré à l’automne (2 apparitions en Ligue 1 et en Coupe de France) pour faire souffler Pierre-Emerick Aubameyang, très sollicité lors de la longue absence d’Amine Gouiri, le buteur de 29 ans ne se fait guère d’illusion au sujet de son avenir à l’OM.

En cas d’offre intéressante, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’hésiteront pas un seul instant à se séparer de l’ancien joueur d’Everton. Même si la tâche s’annonce compliquée pour un joueur sans rythme et fortement rémunéré. Pour autant, le FC Séville, qui cherche activement un attaquant de pointe dans ce mois de janvier, apprécierait le profil de Neal Maupay.

Actuellement 13e de Liga, le club andalou ne compte que trois points d’avance sur la zone de relégation et cherche des solutions offensives à moindre coût pour assurer son maintien. Mais les dirigeants sévillans vont devoir vendre pour réaliser ce transfert même si la valeur marchande de Maupay est estimée à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Pour l’Olympique de Marseille, se débarrasser d’un salaire jugé encombrant serait déjà une victoire. Mais il ne faudra pas s’attendre à une indemnité significative, voire à autre chose qu’un montage financier créatif. Affaire à suivre…