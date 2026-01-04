Mercato : Le PSG reçoit une réponse claire pour un crack à 57M€

Le PSG prépare déjà les contours de son prochain mercato estival. Mais pour l’une de ses pistes prioritaires, la réponse venue d’Allemagne est aussi nette que dissuasive.

Mercato PSG : Le Paris SG avec une stratégie assumée tournée vers l’avenir

Avec Luis Campos et Luis Enrique, le Paris Saint-Germain avance avec une ligne directrice claire : bâtir un collectif durable en s’appuyant sur la jeunesse. Fini le clinquant sans lendemain, place aux talents à fort potentiel, capables d’incarner le projet sur plusieurs saisons. Une révolution culturelle, presque silencieuse, mais profonde.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos proche d’un premier exploit à 40M€

À voir

PSG – Paris FC : Enrique choque tout le monde, les compos !

Cet hiver, Paris a volontairement fermé le robinet des transferts. Une rareté dans la capitale. En revanche, l’été prochain s’annonce agité. Le PSG compte frapper juste, et surtout frapper tôt, pour éviter les surenchères qui font grimacer les comptables autant que les supporters.

Yan Diomandé, le profil qui séduit Paris

Dans cette quête, un nom circule avec insistance : Yan Diomandé. À seulement 19 ans, l’ailier gauche du RB Leipzig affole déjà les défenses de Bundesliga. Sept buts, quatre passes décisives, et une insolence balle au pied qui rappelle que le talent, lui, n’attend pas le nombre des années.

International ivoirien précoce, Diomandé coche toutes les cases du recrutement “à la Campos” : explosivité, marge de progression et valeur marchande en devenir. De quoi éveiller l’intérêt du Paris SG, toujours à l’affût des futures têtes d’affiche européennes.

Leipzig ferme la porte… et hausse le ton

Mais le RB Leipzig n’est pas réputé pour brader ses joyaux. Selon TEAMtalk, le club allemand a balayé d’un revers de main l’idée d’un transfert à 57 millions d’euros. Jugé bien en dessous de la valeur réelle du joueur, ce montant a surtout provoqué un haussement de sourcil outre-Rhin.

Message reçu cinq sur cinq à Paris. Pour espérer attirer Yan Diomandé, il faudra sortir les grands moyens. Le PSG est prévenu : le mercato estival ne sera ni calme, ni bon marché. Et parfois, le plus dur n’est pas de convaincre le joueur, mais son club.

Lire aussi sur le PSG :

PSG – Paris FC : Enrique choque tout le monde, les compos !

À voir

Mercato OM : Le Barça fait une incroyable offre à Longoria !

FLASH : La vente du Parc des Princes au PSG bientôt actée ?

PSG Mercato : Luis Enrique change d’avis pour un défenseur !