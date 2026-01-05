Mercato ASSE : Un départ acté, deux renforts arrivent à Saint-Étienne

L’ASSE avance sur le fil entre incertitudes sportives et projections à moyen terme. Alors que la saison s’étire, le mercato dessine déjà les contours d’un effectif en mutation, entre un départ acté et deux pistes prometteuses.

Un nul frustrant qui révèle les manques de l’ASSE

L’ASSE savait que son déplacement au Mans, invaincu depuis quinze matches, s’annonçait comme un sérieux test. Privés de plusieurs cadres et avec une infirmerie bien remplie, les Verts ont pourtant affiché une ambition louable. Eirik Horneland, fidèle à son discours, a osé lancer plusieurs jeunes issus du centre de formation, tout en préférant l’audace à la prudence.

Sur le terrain, le contenu a été encourageant, parfois même séduisant. Mais le football est cruel pour ceux qui manquent de réalisme. Le score nul et vierge (0-0) laisse un goût amer, tant les occasions n’ont pas manqué. Symbolique, la prestation de Lucas Stassin, généreux mais maladroit, illustre les limites offensives actuelles d’une équipe encore en rodage.

Mercato ASSE : Yvann Maçon, un départ devenu inévitable

C’est désormais officiel : Yvann Maçon va quitter le Forez pour les six prochains mois. Après un été marqué par un transfert avorté au Servette FC, le latéral droit a trouvé une porte de sortie avec l’AEL Larissa, en Grèce. Il s’agit d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Plus vraiment dans les plans stéphanois, Maçon avait vu son temps de jeu se réduire à peau de chagrin. Ce départ apparaît comme une solution pragmatique pour toutes les parties. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur tentera de se relancer à l’étranger, tandis que l’ASSE allège un secteur défensif en reconstruction.

Tangvik et Raykkonen, des paris sur l’avenir

En coulisses, les dirigeants stéphanois préparent déjà demain. Parmi les pistes étudiées, celle de Sander Tangvik retient l’attention. Le gardien norvégien de 23 ans, actuellement à Rosenborg, coche plusieurs cases : expérience, marge de progression et profil compatible avec les besoins du club, surtout avec la situation incertaine de Maubleu et les performances irrégulières de Larsonneur.

Autre nom surveillé : Raykkonen, attaquant de 17 ans au potentiel encore brut. Alternant entre réserve et équipe première, le jeune offensif incarne cette stratégie de recrutement tournée vers l’anticipation plutôt que l’urgence, quitte à miser sur des talents à polir.

Paul Eymard, l’option interne qui s’impose

Faute de profondeur au milieu et face à la fragilité physique de Moueffek, Horneland regarde aussi en interne. Paul Eymard en profite. Après un début de saison parasité par des discussions contractuelles, le jeune milieu a retrouvé le groupe et s’est offert une première titularisation encourageante face au Mans.

En passe de signer son premier contrat professionnel, Eymard symbolise cette ASSE en transition : imparfaite, parfois frustrante, mais résolument tournée vers l’avenir. Une promesse qui demande encore du temps… et un mercato bien négocié.

