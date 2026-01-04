Le PSG calme le Paris FC et s’offre le derby sans forcer

Mission accomplie pour le PSG. Quarante-sept ans après, le derby parisien a retrouvé la Ligue 1 sans bouleverser l’ordre établi. Sérieux, appliqué et parfois brillant, le Paris SG s’est imposé face au Paris FC (2-1), sans trembler mais sans s’enflammer.

PSG – Paris FC : Un derby sous contrôle, la hiérarchie respectée

Il y avait l’attente, l’histoire et la curiosité. Mais sur la pelouse, le suspense n’a jamais vraiment pris. Face à un Paris FC décimé par la CAN et condamné à défendre bas, le PSG a installé son jeu avec une patience presque clinique. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 0,02 expected goals à la pause pour les visiteurs, symbole d’une équipe courageuse mais limitée.

Privé d’Achraf Hakimi, Luis Enrique n’a pas vu son collectif vaciller. Le ballon a circulé, parfois trop lentement, mais toujours avec maîtrise. Kevin Trapp a passé une première période aussi calme qu’un dimanche après-midi au Parc, pendant que Paris cherchait l’ouverture, sans urgence, sans panique.

Désiré Doué, le talent qui change le tempo

L’étincelle est venue de lui. Désiré Doué a illuminé ce derby d’une classe supérieure, en imposant sa loi à chaque prise de balle. Provocations, éliminations, justesse : le jeune Parisien a joué comme un vétéran. Juste avant la pause, il a concrétisé sa domination d’une frappe sous la barre (45e), récompense logique.

Le Paris FC a brièvement rêvé après l’égalisation sur penalty de Geubbels (51e). Un rêve aussitôt dissipé. Deux minutes plus tard, Ousmane Dembélé, opportuniste, redonnait l’avantage aux siens. Le Paris SG venait de rappeler, sans hausser la voix, qui était le patron de Paris.

L’essentiel assuré, Lens toujours en ligne de mire

La fin de match a ressemblé à une gestion maîtrisée. Trapp a veillé, Chevalier a rassuré, et Luis Enrique a offert ses premières minutes à Noah Nsoki, clin d’œil à l’avenir. Le Paris Saint-Germain s’impose sans forcer, revient à un point du RC Lens et poursuit sa route. Le Paris FC, lui, repart avec du courage, mais toujours sous la menace de la zone rouge.

