FC Nantes : Le plan parfait qui a fait tomber l’OM au Vélodrome

Le FC Nantes a créé la surprise au Vélodrome en s’imposant 2-0 face à l’OM, grâce à un plan millimétré de leur nouvel entraîneur Ahmed Kantari. Une victoire précieuse pour les Canaris, qui relance leur course au maintien.

L’OM surpris par un plan bien rodé du FC Nantes

Dimanche, le Vélodrome a assisté à un scénario inattendu. Les Marseillais, souvent dominateurs à domicile, ont buté sur une défense nantaise parfaitement organisée. « On savait que Marseille est très fort dans la possession, surtout dans le cœur du jeu. L’idée était de leur enlever ce confort, de fermer les espaces à l’intérieur pour les forcer à jouer sur les côtés. Si on les laissait combiner dans l’axe, on se mettait en difficulté. Les joueurs ont parfaitement appliqué le plan », a expliqué Ahmed Kantari en conférence de presse, comme rapporté par Le Phocéen.

Lire aussi : Ligue 1: Le FC Nantes réussit le hold-up parfait contre l’OM

À voir

OM : De Zerbi sans pitié avec Bakola et Vaz

L’Olympique de Marseille n’a jamais réellement trouvé de solution. Entre deux expulsions qui ont compliqué la tâche des Olympiens et une tactique nantaise implacable, les Canaris ont imposé leur rythme. Cette défaite plonge Marseille à huit points de Lens, laissant planer le doute sur leur capacité à rester dans la course au titre.

Nantes renaît grâce à l’engagement de ses joueurs

Arrivé le mois dernier, Ahmed Kantari a immédiatement imprimé sa marque sur le FC Nantes. Ancien joueur du centre de formation du PSG, il insiste sur l’importance du combat et de l’agressivité. « Nous sommes dans une course au maintien, donc chaque victoire compte. J’ai beaucoup parlé de combat depuis mon arrivée, et les garçons ont répondu présents. Ce n’est pas une surprise, mais une confirmation de nos valeurs : engagement, duels, agressivité. Ce sont des impondérables », souligne-t-il.

Le plan a fonctionné, mais cette victoire est aussi le reflet d’une équipe qui se reconstruit mentalement. Kantari insiste : « Ensuite, évidemment, on veut aussi jouer, mais d’abord il faut mettre les bons arguments ». Une philosophie simple mais efficace, qui pourrait bien transformer la saison des Canaris et faire oublier, au moins momentanément, les galères de début de championnat.

Lire aussi sur le FC Nantes :

Mercato : Après Cabella, le FC Nantes boucle un coup à 6M€ !

Mercato : Le FC Nantes tient son second gros coup de l’hiver

À voir

Le PSG calme le Paris FC et s’offre le derby sans forcer

Mercato FC Nantes : Après Cabella, un cadre de Ligue 1 ciblé