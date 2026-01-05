Stade Rennais : Jacquet fait une grosse annonce sur son avenir

Jérémy Jacquet, auteur de performances remarquées avec le Stade Rennais, fait le point sur son futur. Le jeune défenseur central reste patient malgré son rêve de rejoindre l’équipe de France et l’intérêt des grands clubs européens.

Stade Rennais : Jacquet rêve de l’équipe de France… mais prend son temps

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet est déjà un pilier du Stade Rennais. Interrogé sur une éventuelle sélection en équipe de France, il tempère : « L’équipe de France, forcément, tout joueur comme moi y pense. Mais je ne suis pas pressé. Je sais que si je dois y aller, je vais y aller. Ça dépend du coach. Mais je ne suis pas pressé. »

Lire aussi : Mercato SRFC: Habib Beye prévient le PSG pour Jérémy Jacquet

À voir

FC Nantes : Le plan parfait qui a fait tomber l’OM au Vélodrome

Cette maturité surprend dans un football où la pression médiatique pousse souvent les jeunes talents à se précipiter. Le jeune défenseur montre qu’il préfère progresser étape par étape, solidifier ses performances en Ligue 1 avant de répondre à l’appel des Bleus.

Alors que la Coupe du monde 2026 approche, le défenseur rennais doit aussi réfléchir à son avenir en club. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Jacquet reste lucide : son transfert dépendra des opportunités mais surtout de son bon moment sportif.

« Je sais que si je dois y aller, je vais y aller », répète le jeune joueur. Entre patience et ambition, Jacquet incarne cette nouvelle génération de footballeurs réfléchis, capable de combiner talent, maturité et humour sur le terrain.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Le Stade Rennais frustre le LOSC et poursuit son incroyable renaissance

À voir

Mercato ASSE : Un départ acté, deux renforts arrivent à Saint-Étienne

Mercato SRFC : Habib Beye lâche une bombe sur son avenir !

Stade Rennais : Habib Beye dévoile ses forces contre le LOSC