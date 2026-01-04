Mercato OM : Le Barça fait une incroyable offre à Longoria !

Très intéressé par le renfort de Mason Greenwood, le Barça pourrait faire une proposition totalement incroyable à Pablo Longoria, le président de l’OM, afin de récupérer l’attaquant de 24 ans. Explications.

Mercato OM : Le Barça insiste pour Mason Greenwood

L’impensable pourrait bien se produire à l’Olympique de Marseille d’ici la clôture du mercato hivernal. Alors que les relations sont très froides avec Roberto De Zerbi, la star de l’OM, Mason Greenwood, pourrait bien quitter la Canebière. D’après des sources proches du club olympien, la situation serait beaucoup plus floue que cela ne laisse paraître concernant l’avenir de l’ancien joueur de Manchester United.

Lisez aussi : Mercato OM : Le verdict tombe déjà pour Mason Greenwood ?

À voir

FLASH ASSE : Eirik Horneland lâche une bombe sur le Mercato

En interne, De Zerbi ne cacherait plus son agacement sur le comportement de son numéro 10. Greenwood est conscient qu’il est de loin le meilleur joueur de l’OM et ne se gênerait pas pour le faire savoir au quotidien, ce qui ne serait pas du goût de son entraîneur.

Et alors que les propositions pleuvent sur les bureaux de Pablo Longoria et Medhi Benatia, les dirigeants marseillais se poseraient réellement la question de vendre l’ancien attaquant de Manchester United, alors qu’il est au sommet de sa forme. Même si l’OM devra verser 40% de la vente aux Red Devils, l’opération pourrait rapporter gros au club olympien. Surtout que le FC Barcelone serait disposé à faire une folie pour récupérer l’enfant de Bradford.

Un échange fou entre Ferran Torres et Greenwood ?

De retour à son meilleur niveau depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood fait à nouveau rêver les plus grands clubs d’Europe. D’après Fichajes, le Barça aurait fait du génie marseillais l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Les Blaugranas seraient visiblement prêts à tout afin d’obtenir la signature de Greenwood.

Le média rapporte que le champion d’Espagne en titre aurait pour idée d’inclure Ferran Torres dans la transaction. Selon cette source, l’international espagnol de 25 ans ne serait pas considéré comme indispensable aux yeux des dirigeants catalan.

À voir

Ligue 1: Le FC Nantes réussit le hold-up parfait contre l’OM

Lisez aussi : Panique à l’OM : Mason Greenwood courtisé en secret !

Une hypothèse qui, selon la publication, serait de manière à séduire l’Olympique de Marseille, qui se renforcerait ainsi avec un attaquant rompu aux joutes européennes de très haut niveau. Les discussions débuteraient seulement, mais les différentes parties seraient enthousiastes à l’idée de les poursuivre. Torres, quant à lui, n’exclurait aucune possibilité et ne dirait pas non à une équipe, où il y jouerait un rôle principal. Affaire à suivre…

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Marseille prépare un départ en attaque

Mercato : L’OM va faire une offre pour un ancien du Barça

À voir

PSG – Paris FC : Enrique choque tout le monde, les compos !

Mercato OM : Mehdi Benatia dégote un roc en Ligue 1