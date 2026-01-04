OM : De Zerbi sans pitié avec Bakola et Vaz

Roberto De Zerbi n’a pas cherché d’excuses après la défaite de l’OM face au FC Nantes (0-2), même réduits à neuf. Le technicien italien a préféré appuyer là où ça fait mal, ciblant sans détour l’attitude et l’état de forme de deux jeunes espoirs marseillais : Robinio Vaz et Darryl Bakola.

OM : Une défaite qui révèle les fractures

L’Olympique de Marseille a sombré contre le FC Nantes, dans un match où l’infériorité numérique n’explique pas tout. Au-delà du score, c’est l’attitude collective qui a irrité Roberto De Zerbi, fidèle à son exigence presque obsessionnelle. À la Beaujoire, l’OM a donné l’image d’une équipe résignée, loin des standards réclamés par son entraîneur.

Lire aussi : Ligue 1: Le FC Nantes réussit le hold-up parfait contre l’OM

À voir

Mercato OM : Le Barça fait une incroyable offre à Longoria !

Mais c’est surtout un choix fort qui a marqué les esprits : l’absence de Robinio Vaz et Darryl Bakola, pourtant disponibles. Un signal envoyé au vestiaire, et au-delà, à toute une génération appelée à comprendre que le talent seul ne suffit pas.

De Zerbi dézingue Robinio Vaz et Darryl Bakola

En conférence de presse, l’Italien n’a laissé place à aucune ambiguïté sur la question liée à ces deux jeunes pépites. « Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations », a-t-il martelé, tout en balayant toute polémique liée à leur avenir.

Avant d’ajouter, avec une franchise désarmante : « Mais ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas ». Une phrase sèche, presque brutale, qui résume la philosophie De Zerbi : l’engagement prime sur le potentiel.

Le talent ne garantit rien à l’OM

Le message est clair : à Marseille, rien n’est acquis. « Quand je les ai lancés, ils le méritaient… ils ne peuvent pas penser que tout est déjà acquis », a insisté l’entraîneur. Une piqûre de rappel destinée à secouer deux jeunes joueurs encore en construction.

Avec un soupçon d’ironie et beaucoup d’exigence, De Zerbi rappelle que l’Olympique de Marseille n’est pas une école de patience, mais un club de résultats. Et que la faim, au Vélodrome, reste la première des qualités.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Le Barça fait une incroyable offre à Longoria !

À voir

Mercato : Le PSG reçoit une réponse claire pour un crack à 57M€

OM : Roberto De Zerbi veut enfoncer le FC Nantes, le groupe !

OM : De Zerbi vole au secours d’un soldat en pleine galère