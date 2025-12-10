Mercato FC Nantes : Luis Castro limogé du FCN

Passé en conférence de presse ce mercredi pour évoquer le match du FC Nantes contre Angers SCO, vendredi, Luis Castro a été démis de ses fonctions à la surprise générale.

Mercato : Luis Castro viré du FC Nantes !

Ce mercredi après-midi, Luis Castro, entraîneur du FC Nantes, a animé une conférence de presse relativement au match de la 16e journée de Ligue 1 conter Angers SCO. En colère, il avait répondu sèchement aux critiques le concernant. Le technicien Portugais avait glissé, au passage, un tacle aux dirigeants nantais, en critiquant la politique sportive du club.

Quelques heures après ses déclarations, le coach des Canaris est limogé selon les informations de Ouest-France, confirmées par L’Équipe. Luis Castro devrait être remplacé par Ahmed Kantari, l’ex-adjoint d’Antoine Kombouaré. Quant à Éric Blahic, il est pressenti comme adjoint.

Arrivée au FC Nantes l’été dernier, à la succession d’Antoine Kombouaré, le technicien de 45 ans aura passé six mois à la tête du club de Waldemar Kita. Son bilan est de 8 défaites, 5 nuls et seulement 2 victoires en 15 journées de Ligue 1.

