Mercato OM : Une pépite en approche pour 5M€, ça se précise !

À l’orée du mercato hivernal, l’OM s’impose déjà comme un acteur majeur avec une piste prometteuse venue de Croatie. Une jeune révélation de 18 ans, Branimir Mlačić, serait sur le point de rejoindre les rangs phocéens pour un montant avoisinant les 5 millions d’euros.

Mercato OM : Un deal à 5M€ annoncé à l’étranger !

Alors que l’hiver s’annonce agité pour l’OM, le club continue son remodeling d’effectif lancé lors du mercato estival. Medhi Benatia et Pablo Longoria peaufinent un recrutement intelligent, et leur regard s’est porté sur un talent croate dont la marge de progression fait saliver. Après une dizaine de recrues cet été, Marseille pourrait rapidement concrétiser avec Mlačić, jeune et déjà solide défenseur central de l’Hajduk Split.

Les sirènes de grands d’Europe ne manquent pas : Liverpool et l’Inter sont aussi en embuscade selon Tuttosport. Mais la volonté marseillaise et l’opportunité financière optimiste pourraient faire pencher la balance pour un transfert estimé à 5 millions d’euros.

Marseille regarde en Croatie

Branimir Mlačić a marqué les esprits par son calme et sa maturité sur le terrain malgré ses 18 ans. Son club actuel reste ouvert à une vente, mais sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, afin que le joueur continue sa progression en Croatie. L’Inter avance vite dans les négociations, mais Marseille ne lâche rien et a les moyens de faire la différence.

Ce mercato pourrait bien offrir à De Zerbi une nouvelle pépite à forger, promesse d’avenir brillant pour l’Olympique de Marseille, et un pari calculé sur la jeunesse et le talent. Affaire à suivre de près.

