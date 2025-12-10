Mercato ASSE : Nantes a tenté de détourner un défenseur

Le FC Nantes était à la lutte avec l’ASSE pour un défenseur, pendant le dernier mercato d’hiver, selon les révélations du joueur dans les colonnes de Tribune Verte.

Maxime Bernauer : « Pour moi, c’était l’ASSE ou Nantes »

Maxime Bernauer a signé à l’ASSE en provenance du Dinamo Zagreb, sous la forme d’un prêt, le 2 février 2025. À l’issue de la saison dernière, le club stéphanois a levé l’option d’achat assortie à son contrat. Selon Transfermarkt, Kilmer Sports Ventures a versé 1,2 M€ d’indemnité au club croate pour le transfert définitif du défenseur central.

Dix mois après son arrivée dans le Forez, la recrue de l’AS Saint-Etienne révèle qu’elle aurait pu rejoindre le FC Nantes. En effet, Maxime Bernauer était courtisé par les Canaris en même temps que les Verts, selon ses confidences.

« J’ai vécu des super moments à Zagreb. Je suis passé de la Ligue 2 (Paris FC en 2023, ndlr) à la Ligue des Champions. […]. Je savais que cette expérience pouvait m’ouvrir des portes. […]. L’ASSE s’est présentée. C’était Nantes ou Saint-Etienne », a-t-il raconté.

Bernauer a préféré le projet de l’AS Saint-Etienne

Le Français de 27 ans a justifié ensuite son choix : « Même si le contexte était compliqué ici à Saint-Etienne, c’est un club historique. J’avais envie de revenir en France. […]. De plus, le club venait de recruter un nouvel entraîneur (Eirik Horneland), quelqu’un qui aime le foot et avec lequel je partage les idées ».

Maxime Bernauer a donc préféré le projet sportif stéphanois à celui du club Nantais. Et il ne regrette pas son choix, malgré la relégation des Verts en Ligue 2. « Le coach est arrivé à mettre des choses intéressantes en place. Et moi, ça correspond bien à mes qualités. On n’a pas réussi à se maintenir en Ligue 1, mais le projet des Verts reste grand. Aujourd’hui, jouer dans un club comme Saint-Etienne, avec son projet, c’est top », a-t-il expliqué.