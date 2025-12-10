PSG : Le Paris SG retient son souffle, nouvelle importante en vue

Le PSG prépare sa finale de Coupe intercontinentale avec la plus grande attention. D’ici au 17 décembre, le suspense reste entier quant à l’adversaire qui défiera le club parisien au Qatar.

Un duel décisif entre Flamengo et Pyramids FC

Ce samedi à 18h, Flamengo et Pyramids FC s’affronteront pour décrocher le dernier ticket en finale de la Coupe intercontinentale contre le PSG. Après avoir écarté Cruz Azul mercredi (2-1), Flamengo, champion brésilien et vainqueur de la Copa Libertadores, affiche une forme impressionnante. Soutenu par des joueurs au profil européen affirmé tels qu’Alex Sandro, Jorginho ou Saul Niguez, le club carioca a de sérieux arguments pour bousculer le favori parisien.

En face, Pyramids FC, emmené par le Croate Krunoslav Jurcic, réalise une saison solide en Egypte, occupant la deuxième place du championnat local. Cette équipe ambitieuse, bien que moins médiatisée, a montré qu’elle pouvait créer la surprise, incarnant le cliché du petit poucet qui peut, parfois, bouleverser les grands pronostics.

PSG, la finale et le pari d’un unique match

Le 17 décembre, le Paris Saint-Germain jouera sa finale au stade Ahmad-ben-Ali d’Al Rayyan. Grâce à son statut de champion d’Europe, le club parisien n’a qu’un seul match à négocier pour décrocher un titre intercontinental prestigieux. Un avantage non négligeable qui met la pression… mais aussi le confort d’être frais et disponible.

Reste à savoir si le Paris SG sera prêt à affronter une équipe galvanisée par deux victoires consécutives. Comme on dit dans le football, la route est courte mais semée d’embûches. Le suspense est à son comble et les fans retiennent leur souffle, en espérant que leur club puisse inscrire un nouveau trophée à son palmarès.

