OM : Après l’USG, une grande annonce secoue Marseille !

Grâce à sa victoire face à l’USG (3-2) en Ligue des champions, l’OM s’est relancé dans la course aux barrages. Et les premières tendances sont positives pour Marseille.

LDC : La qualification est quasi assurée pour l’OM

L’Olympique de Marseille ne devait pas se rater. Et les hommes de Roberto De Zerbi a accompli leur mission au terme d’un match tendu. Ils sont battu l’Union Saint-Germain ce mardi soir en Ligue des champions. Ce succès a permis à l’OM de remonter à la 16e place du classement général.

Les Olympiens comptent à présent neuf points après six journées. Ils devront bien négocier leurs deux derniers matchs dans la compétition, contre Liverpool et le Club Bruges, en vue d’accéder au prochain tour. D’ailleurs, les modèles prédictifs font une grande annonce : l’OM est quasiment assuré de disputer les barrages de C1.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Opta l’assure, le club entraîné par De Zerbi a plus de 94% de chances de se qualifier pour le prochain tour. Football Meets Data augmente même cette probabilité, indiquant que l’OM a désormais 97,2% de terminer dans le top 24. La qualification est donc en très bonne voie pour les Phocéens.

Frustration palpable en Belgique

Notons que ce choc USG-OM n’est pas épargné par la polémique autour de l’arbitrage. La VAR a annulé par deux fois l’égalisation des Belges en fin de match. D’abord le but de Mac Allister (76e) a été refusé pour un hors-jeu au niveau du talon.

Ensuite, l’assistante a annulé celui de Promise David pour une position illicite. Ces décisions arbitrales continuent d’alimenter les débats et la frustration en Belgique.

