OL : Réponse sèche de Fonseca aux détracteurs de Lyon

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a profité de son passage en conférence de presse pour répondre aux détracteurs de son équipe, en difficulté en Ligue 1.

L’OL brillant en Ligue Europa et pâle en Ligue 1

L’OL montre une équipe à deux visages cette saison. Elle est flamboyante en Ligue Europa et curieusement terne en Ligue 1. L’équipe de Paulo Fonseca est, en effet, leader de l’Europa League, avec 5 victoires et 1 défaite, à trois journées de la fin de la phase de Ligue.

En revanche, elle a des résultats en dents de scie en championnat. L’Olympique Lyonnais a déjà enregistré 5 défaites en 15 journées de Ligue 1. Il s’est incliné notamment devant des équipes mal classées : face à Toulouse FC (9e), l’OGC Nice (12e) et dernièrement le FC Lorient (13e).

Les Gones ont été également accrochés par le promu le Paris FC (3-3) et le Stade Brestois (0-0). Avec 24 points au compteur, Lyon est 5e au classement à 10 points du leader, le RC Lens.

Fonseca : « Nous avançons dans une bonne direction »

Selon l’entraîneur de l’OL, son équipe n’est pas larguée dans la course pour une place qualificative pour la Ligue des champions. « Parfois, j’ai l’impression que quand on parle de l’OL, on parle d’une équipe de bas de tableau. Ce n’est pas le cas », a-t-il répondu d’emblée.

« Nous sommes dans une position que peu de gens imaginaient au début de la saison. Nous avons eu l’occasion de faire mieux, mais si on se rappelle les premières journées, on peut dire que nous sommes aujourd’hui dans une bonne position. En Europa League, nous sommes premiers malgré de nombreuses difficultés et un effectif réduit.

Je pense que nous sommes bien placés à la fois en championnat et en Coupe d’Europe. Nous savons qu’il y a beaucoup de choses à améliorer, mais nous avançons dans une bonne direction », a déclaré Paulo Fonseca.

