Se porter mutuellement, voici une approche qui pourrait mener l’ASSE à recruter Sané au prochain mercato hivernal. Le joueur est en position difficile dans son actuel club et les Verts pourraient en profiter pour se l’offrir à faible prix.

Même si l’AS Saint-Étienne est remontée à la deuxième place de Ligue 1 et qu’elle totalise 29 points à 4 longueurs du leader Troyes, son parcours n’est pas des plus rassurants. Cette instabilité qui habite l’équipe d’Eirik Horneland pousse les dirigeants à garder l’œil sur les dossiers mercato dans le but d’attirer des joueurs capables d’apporter plus d’assurance.

Dans cette optique, Sadibou Sané (21 ans), défenseur franco-sénégalais du FC Metz, pourrait répondre aux attentes des dirigeants. Il est vrai que le défenseur central n’est pas sur la meilleure saison de sa jeune carrière, mais au regard des qualités affichées la saison dernière, il pourrait profiter d’un meilleur environnement pour se relancer.

Mercato ASSE : Nantes a tenté de détourner un défenseur

Sadibou Sané avait été monstrueux la saison dernière avec le FC Metz en Ligue 2 au point qu’il avait disputé 25 matchs de championnat. Clairement à la hauteur du défi, il était même devenu une promesse pour la Ligue 1 qu’il a rejointe avec son club. Au regard de ses performances de la saison passée, plusieurs clubs, dont l’ASSE, s’étaient placés sur les rangs pour le recruter.

Sané à l’ASSE : la surprise du mercato qui pourrait tout relancer à Saint-Étienne

En ce qui concerne les Verts, Kilmer avait buté sur l’exigence de 10 millions d’euros de la direction du FC Metz, ce qui a fait échouer le dossier. Pour autant, le club stéphanois a continué de garder un œil sur le joueur, bien malgré ses faibles performances de cette saison. La bonne nouvelle dans sa baisse de régime est qu’il ne coûtera pas le même prix pour un transfert et il sera facile à relancer du fait de la faible concurrence à son poste dans le Forez.

Ce mercato hivernal est donc le bon moment pour l’ASSE de s’offrir cette pépite étonnamment négligée cette saison par Stéphane Le Mignan, son entraîneur. La valeur de Sané ayant dégringolé, il pourrait être transféré pour moins de 2 millions d’euros à l’ouverture du marché des transferts.

