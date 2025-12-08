ASSE : Coup de pouce inattendu pour Saint-Étienne avant Nice

L’OGC Nice traverse une crise sans précédent et s’apprête à affronter l’ASSE dans un contexte délicat. Les Verts pourraient tirer profit d’un adversaire affaibli et en plein doute pour viser un exploit en Coupe de France.

OGC Nice en chute libre : sept défaites et des tensions internes

Le Gym vit des heures sombres. Battus 1-0 à Angers, les Aiglons enchaînent leur septième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Le contexte extra-sportif n’arrange rien : boycott des supporters, maillots floqués contestés et ambiance hostile au stade. L’équipe de Franck Haise apparaît à bout de souffle, et chaque rencontre semble devenir un test d’endurance psychologique.

Sur le terrain, les Niçois peinent à créer le danger. Peu d’idées, peu de mouvement et surtout peu de confiance. La situation s’est encore aggravée lorsque Tom Louchet a été expulsé à la 52e minute pour une semelle dangereuse sur Ekomié. Le milieu manquera donc le choc contre l’AS Saint-Étienne en Coupe de France, un handicap supplémentaire pour un groupe déjà fragilisé.

Les absences s’accumulent : l’ASSE peut en profiter

La Coupe d’Afrique des Nations ajoute une pression supplémentaire sur l’effectif niçois. Des joueurs clés comme Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Ali Abdi ou Terem Moffi pourraient rejoindre leurs sélections respectives. Jérémie Boga, Sofiane Diop et Hicham Boudaoui sont également concernés. Au final, l’OGC Nice se présentera face aux Verts avec un effectif remodelé, dépourvu de plusieurs cadres.

Pour l’ASSE, c’est une véritable opportunité. Les Verts n’arriveront peut-être pas favoris, mais l’adversaire en perte de repères offre un contexte idéal pour créer la surprise. Entre un Gym en crise et une équipe stéphanoise concentrée mais irrégulière, le 9e tour de Coupe de France promet d’être un duel riche en suspense.

