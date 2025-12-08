L’OL craque à Lorient : Fonseca dénonce un grave problème

Encore une fois réduit à dix, l’OL de Paulo Fonseca s’est sabordé à Lorient dans une soirée où les nerfs ont lâché plus vite que le jeu ne s’est construit. L’entraîneur des Gones, revenu sur le banc après sa longue suspension, a dénoncé un « problème grave » d’attitude.

L’OL roi du rouge : une spirale qui agace tout le monde

On a connu l’OL discipliné, presque irréprochable. On découvre désormais un OL nerveux, friable et coupable. Cinq cartons rouges en quinze journées : un rythme alarmant, indigne d’un prétendant européen. Le dernier épisode? Ainsley Maitland-Niles, sanctionné juste avant la pause, laissant ses partenaires s’enfoncer vers une défaite logique (1-0). Ce schéma se répète inlassablement : Lyon n’a pas gagné un seul match terminé à dix (deux nuls, trois défaites). Et lorsque seul Oviedo fait pire dans les cinq grands championnats, c’est rarement un bon signe…

Au-delà du déficit numérique, c’est surtout le déficit de points qui fait tâche. Les Gones pourraient lorgner plus sereinement le top 4 sans ces sorties de route répétées. D’ailleurs, Moussa Niakhaté n’a pas mâché ses mots : « Cinquième rouge de la saison… un match sur trois, ce n’est pas possible. Il faut résoudre ce problème », peste-t-il sur Ligue 1+. Avant d’ajouter, lucide : « Je ne vais pas parler une seconde de l’arbitrage, mais du contenu, insuffisant si on veut aller plus haut. »

Paulo Fonseca : « C’est dans la tête »

Pour son grand retour sur le banc, Paulo Fonseca aurait sans doute rêvé d’un scénario plus inspirant. Sa colère est froide, précise, dirigée vers ses joueurs. L’entraîneur n’a pas cherché d’excuse : « Si parfois on peut parler des erreurs de l’arbitre, aujourd’hui non. C’est notre faute. Un joueur averti ne peut pas prendre un deuxième jaune. Il faut avoir la tête équilibrée ». Le coach lyonnais insiste sur la dimension mentale, quasi éducative.

« Avec l’expérience d’Ainsley, nous ne pouvons pas avoir cette attitude. C’est dans la tête. Je ne peux plus permettre de telles situations. C’est impossible pour moi de jouer cinq matchs à dix. » Une déclaration qui sonne comme un ultimatum. Mais Fonseca ne s’arrête pas là. Le jeu à onze ne l’a pas rassuré non plus : « Si on veut avoir de l’ambition, on ne peut pas faire une première période comme ça, sans agressivité, sans détermination. C’était horrible. »

