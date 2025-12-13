Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare un coup XXL qui affole l’Europe

Le Stade Rennais avance masqué, mais l’Europe observe. En coulisses, le SRFC prépare une opération majeure qui pourrait encore renforcer sa réputation de club vendeur d’élite.

Stade Rennais, usine à talents et machine à plus-values

Depuis plusieurs saisons, le Stade Rennais s’est imposé comme une référence en matière de formation et de valorisation des jeunes talents. De Eduardo Camavinga à Désiré Doué, le club breton a su transformer ses promesses en actifs très convoités sur le marché européen.

Cette stratégie, patiemment construite, permet au SRFC de conjuguer ambition sportive et solidité économique. Chaque mercato devient ainsi un exercice d’équilibriste, où Rennes vend cher sans jamais renoncer à sa crédibilité en Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet, la nouvelle pépite qui attire Madrid

Dernier nom à affoler les recruteurs : Jérémy Jacquet. À seulement 20 ans, le défenseur central s’est révélé à vitesse grand V, porté par la confiance d’Habib Beye et une maturité étonnante pour son âge. Selon le journaliste Mateo Moretto, le Real Madrid surveille de très près le Rennais. La Maison Blanche envisagerait une offensive à l’été 2026, preuve que le talent breton franchit désormais les frontières.

🚨 BREAKING: Real Madrid are closely watching Jeremy Jacquet (20, CB). @MatteMoretto pic.twitter.com/PIkxNAlvTZ — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 12, 2025

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Jacquet représente une position de force pour Rennes. Le club peut attendre, négocier et maximiser une future vente sans précipitation. Dans ce dossier, le SRFC joue une partition qu’il maîtrise à la perfection. Calme, ambition et vision à long terme : à Rennes, le mercato se pense comme une œuvre, pas comme une urgence.

