Mercato : Coup de froid à l’OM, une recrue bloquée !

La direction de l’OM accélère pour le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos. Mais un obstacle majeur se dresse sur la route des dirigeants phocéens, compliquant les négociations.

Mercato OM : Le Real Madrid met un stop au transfert de Dani Ceballos

L’Olympique de Marseille tente de recruter Dani Ceballos en cette fin de mercato. Les responsables sont déjà en discussions avec le Real Madrid en vue de finaliser cette opération au plus vite. Cette offensive marseillaise ne laisse pas insensible le joueur de 29 ans. Ce dernier est très chaud à l’idée de débarquer dans le Sud de la France.

La presse a même révélé l’existence d’un accord de principe entre Dani Ceballos et l’OM. Les deux écuries doivent à présent s’entendre sur les modalités de transfert. Et c’est là que les choses se corsent. Un prêt avec obligation d’achat, sous certaines conditions, a été formulé. Cette offre ne satisfait pas aux Merengues. The Athetic rapporte en effet que les chances de voir Dani Ceballos à l’OM cet été sont faibles.

La raison ? Le Real Madrid est inflexible dans les échanges. Une offre d’environ 15 millions d’euros est exigée avant de céder le milieu de terrain espagnol. Ce prix reste donc un obstacle pour l’OM, désireux d’anticiper le départ d’Adrien Rabiot. La direction marseillaise devra revoir son offre si elle souhaite terminer le mercato en beauté.