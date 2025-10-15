Mercato : 3 M€, le Stade Rennais veut brader un indésirable !

Les dirigeants du Stade Rennais vont sceller le sort de Glen Kamara lors du prochain mercato hivernal. Ils ont fixé le tarif pour cet indésirable.

Mercato Stade Rennais : Glen Kamara sur le départ cet hiver !

Un premier départ est déjà programmé au Stade Rennais cet hiver. Glen Kamara devra chercher un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière. Recruté pour 10 millions d’euros à Leeds en juillet 2024, le milieu finlandais n’est plus en odeur de sainteté à Rennes. Pour ce joueur autrefois respecté en Championship et en Écosse, le déclin est brutal.

Habib Beye n’en veut plus. Kamara n’entre pas dans ses plans et cherche une issue. D’après Foot Mercato, Nice aurait songé à lui comme joker. Ipswich et Leicester City, deux clubs de Championship, surveillent aussi sa situation. Mais la vraie surprise vient du président Arnaud Pouille : il serait prêt à le céder pour seulement 3 millions d’euros. Sept de moins que son prix d’achat, quinze mois plus tôt.

À Leeds, Kamara avait disputé 42 matches, signé 4 passes décisives et impressionné par sa régularité. À son arrivée en Bretagne, l’ancien directeur sportif du SRFC, Frédéric Massara croyait en son expérience. Mais la réalité l’a vite rattrapé : seulement 13 apparitions en Ligue 1 avant un prêt raté à Al-Shabab. Treize autres matches, sans éclat.

Rentré cet été, Kamara vit désormais en marge du groupe. Son salaire freine les discussions, et les offres s’évaporent. En juillet, l’Étoile Rouge Belgrade proposait 4 millions d’euros, refusés par Rennes. Aujourd’hui, le club se contenterait de moins. Le mercato d’hiver pourrait être sa dernière porte de sortie avant l’oubli.