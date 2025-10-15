INFO SRFC: Les Pinault arrêtent une décision pour Habib Beye

Malgré un début de saison bien en dessous des objectifs du Stade Rennais (SRFC), Habib Beye n’est pas encore sur un siège éjectable, mais la famille Pinault commencerait à montrer des signes d’impatience.

Mercato SRFC : Un ultimatum est tombé pour Habib Beye

Arrivé en fin de mercato hivernal passé, Habib Beye devra rapidement prendre des points et récupérer un vestiaire qui semble l’avoir lâché au Stade Rennais. Dernièrement, Foot Mercato a révélé que la direction du SRFC prendra une décision en cas de défaite ce dimanche face à l’AJ Auxerre, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Un premier ultimatum pour l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille.

Lisez aussi : Stade Rennais : Ultimatum du SRFC pour Habib Beye, la pression monte

À voir

Mercato : 3 M€, le Stade Rennais veut brader un indésirable !

Sur Twitter, Mohamed Toubache Ter a expliqué que l’ancien coach du Red Star ne se sent pas encore menacé sur le banc du SRFC et qu’il a tort, puisque la famille Pinault commence à perdre patience face au visage que présente son équipe.

« Drôle de voir le coach rennais se sentir si puissant auprès des Pinault (alors que c’est l’inverse). Pensant qu’il maîtrise la situation et surtout considérant qu’il passe au-dessus de sa direction (Désiré/Pouille) donc qu’il ne serait pas en danger », écrit l’Insider sur le réseau social. Des suiveurs du club rennais pensent aussi que Beye sera toujours entraîneur du Stade Rennais même en cas de résultat négatif ce week-end face aux Bourguignons.

« Sauf catastrophe contre Auxerre, il sera encore l’entraîneur d’ici à la fin du mois », mais le sort du technicien sénégalais pourrait être scellé lors de la réception de l’OGC Nice le 26 octobre prochain. « Apparemment rien ne bougerait avant le match de Nice », indique une source locale. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’avenir d’Habib Beye pourrait dépendre des deux prochains matchs à domicile du SRFC.

À voir

Mercato : Le PSG et le Real préparent un échange inattendu

Lisez aussi : Stade Rennais : Terrible nouvelle pour Habib Beye !

Plus le temps passe et moins le droit à l’erreur est toléré pour l’ancien joueur de Newcastle United. Dixième du championnat après sept journées, le Stade Rennais compte cinq points de retard sur le top 4 de Ligue 1. Après deux saisons dans le dur, les Bretons avaient à cœur de renouer avec le haut de tableau cette saison. Habib Beye ne parvient pas à tenir cet objectif et la famille Pinault pourrait envisager son remplacement dans les semaines à venir.