Stade Rennais : Habib Beye tranche un dossier brûlant avant Rennes – Auxerre, un départ déjà acté à 3 M€

Le Stade Rennais s’apprête à vivre un tournant ce week-end avec la réception de l’AJ Auxerre au Roazhon Park, lors de la 8ᵉ journée de Ligue 1. Sous pression après un début de saison mitigé, Habib Beye sait qu’il joue gros face à un adversaire direct au classement. Et dans les coulisses, une décision forte vient d’être prise concernant un joueur longtemps jugé indésirable.

Glen Kamara, mis à l’écart du groupe rennais

Recruté à prix d’or — près de 9 millions d’euros à l’été 2024 — l’ancien milieu des Glasgow Rangers, Glen Kamara, ne s’est jamais imposé sous le maillot du SRFC. De retour d’un prêt à Al-Shabab en Arabie saoudite, le Finlandais n’a disputé aucune minute de jeu en Ligue 1 cette saison malgré deux apparitions sur le banc, face à Lyon et Nantes.

Selon Foot Mercato, le joueur aurait été écarté du groupe professionnel jusqu’au mercato hivernal. Une mise à l’écart validée par Habib Beye, qui souhaite recentrer son effectif autour de profils plus dynamiques et compatibles avec son projet de jeu.

Rennes fixe son prix : 3 millions d’euros

Malgré sa situation délicate, Glen Kamara conserve une belle valeur marchande. Plusieurs clubs, dont l’OGC Nice, Ipswich Town et Leicester City, se seraient déjà renseignés auprès de la direction rennaise.

Toujours selon la même source, Rennes aurait fixé le prix de départ à 3 millions d’euros, une somme bien inférieure à celle investie un an plus tôt, mais jugée suffisante pour tourner la page.

Habib Beye veut relancer la machine rennaise

Arrivé cet été avec une philosophie de jeu ambitieuse, Habib Beye a vu le début de saison du SRFC terni par des contre-performances répétées. À quelques jours du match face à Auxerre, cette décision forte pourrait marquer un signal de fermeté envoyé au vestiaire.

Le coach rennais veut désormais s’appuyer sur un groupe resserré et totalement investi, afin de relancer une dynamique positive au Roazhon Park.

Le duel Rennes – Auxerre, programmé dimanche à 15h00, s’annonce donc crucial, autant sur le plan sportif que symbolique.