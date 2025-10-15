Angers SCO : 2 absents remarqués avant la réception de l’AS Monaco

À quelques jours du choc face à l’AS Monaco au Stade Raymond-Kopa, l’entraînement d’Angers SCO a réservé une surprise ce mardi 14 octobre. Deux cadres habituels, Pierrick Capelle et Emmanuel Biumla, n’étaient pas présents avec le groupe angevin, alors qu’ils avaient participé normalement à la séance de la veille.

Capelle et Biumla absents, la raison encore inconnue

L’absence des deux joueurs n’a pas encore été expliquée par le staff technique. Aucune blessure n’a été officiellement communiquée, mais leur absence soulève forcément des interrogations à quatre jours de la 8e journée de Ligue 1, où Angers recevra Monaco samedi à 19h00.

Le groupe angevin, qui a déjà dû composer sans plusieurs internationaux cette semaine, s’est donc entraîné en effectif réduit.

Les internationaux d’Angers SCO encore en voyage

Comme souvent après une trêve internationale, le SCO doit attendre le retour progressif de plusieurs de ses éléments.

Carlens Arcus , tout juste rentré de sélection haïtienne, n’a pas encore repris avec le groupe.

, tout juste rentré de sélection haïtienne, n’a pas encore repris avec le groupe. Ousmane Camara (Mali) et Hervé Koffi (Burkina Faso), tous deux titulaires dimanche avec leur sélection, bénéficient d’un temps de récupération.

(Mali) et (Burkina Faso), tous deux titulaires dimanche avec leur sélection, bénéficient d’un temps de récupération. Jacques Ekomié, défenseur gabonais, est lui encore mobilisé pour un match d’éliminatoires du Mondial 2026 face au Burundi.

Du côté des plus jeunes, les internationaux U19 français, Marius Courcoul, Marius Louër et Prosper Peter, étaient eux aussi absents. Les trois ont participé mardi à un match amical remporté face aux Pays-Bas (3-2) en Espagne.

Une semaine décisive avant l’AS Monaco

Pour Alexandre Dujeux et son staff, la priorité sera de retrouver un groupe complet avant la réception d’un AS Monaco en forme, bien décidé à confirmer son statut de prétendant au podium.

Les prochains jours permettront d’en savoir plus sur la situation de Pierrick Capelle et Emmanuel Biumla, deux éléments importants dans la rotation angevine.