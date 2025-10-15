Mercato : Le PSG et le Real préparent un échange inattendu

Selon la presse espagnole, le PSG s’intéresse de près à Endrick du Real Madrid. Et pour boucler sa signature, les dirigeants songeraient à inclure Fabian Ruiz dans le deal.

Mercato PSG : Fabian Ruiz en échange d’Endrick

Le Paris Saint-Germain pourrait tenter une manœuvre audacieuse lors du prochain mercato. Le média espagnol Defensa Central le révèle, la direction parisienne serait prête à proposer un échange au Real Madrid : Fabian Ruiz contre Endrick. Le PSG surveille de très près la situation de l’attaquant brésilien.

Le jeune de 19 ans est en manque cruel de temps de jeu à Madrid. Le début de saison monstrueux de Kylian Mbappé l’a totalement éclipsé. Endrick est même relégué dans la hiérarchie des attaquants, derrière Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia. Il doit se contenter d’un temps de jeu inexistant cette saison.

Le prodige brésilien n’a toujours pas disputé le moindre match sous les ordres de Xabi Alonso. Au point où son départ semble inéluctable. Une situation que le PSG envisagerait d’exploiter pour le relancer. Sauf que le Real Madrid s’intéresserait aussi Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol arrive au terme de son contrat en juin 2027.

Aucune décision n’a été prise

Les Parisiens pourraient ainsi l’utiliser comme monnaie d’échange pour attirer Endrick. Toutefois, les supporters parisiens devront être prudents sur ce dossier. Ce supposé échange n’a pas encore été confirmé. De plus, Luis Enrique compte toujours sur Fabian Ruiz pour la suite de l’exercice. Un tel échange peu de chance d’aboutir. Même si tout reste possible en matière de mercato.

Un autre club de Ligue 1 serait aussi sur les traces d’Endrick. Il est question de l’Olympique de Marseille. Les Olympiens entretiennent de bonnes relations avec le Real Madrid, cela devrait faciliter les échanges. Ils songeraient surtout à recruter l’attaquant en prêt. Une grosse bataille pourrait donc se dessiner entre l’OM et son rival parisien sur le mercato.