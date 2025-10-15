INFO Mercato: Chelsea répond au Paris SG pour Moises Caicedo

Désireux d’attirer un nouveau milieu de terrain pour apporter de la profondeur à son effectif, le PSG serait intéressé par le profil de Moises Caicedo. Mais Chelsea ne semble pas disposé à laisser partir son joyau équatorien. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique en pince pour Moises Caicedo

Dans la conquête de la Ligue des Champions la saison dernière, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a joué un rôle déterminant dans le système de Luis Enrique. Malgré les bonnes performances de Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves, le Paris SG souhaite encore plus renforcer ce secteur, qui lui a apporté des succès, avec un autre joueur de classe mondiale.

Et selon les informations relayées ces derniers jours par Ekrem Konur, l’entraîneur parisien apprécierait énormément le profil de Moises Caicedo. Recruté à l’été 2023 en provenance de Brighton contre un chèque de 116 millions d’euros, le joueur de 23 ans est également convoité par le Real Madrid, qui voit en lui une option plus viable que la piste menant au métronome de Manchester City, Rodri.

Sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2031, Moses Caicedo est actuellement évalué à 90 millions d’euros sur le site Transfermarkt, mais le recruter ne sera pas une mince affaire pour les Blues. D’ailleurs, l’Insider turc assure même que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient tirer une croix sur l’international équatorien.

Chelsea have no plans to sell Moisés Caicedo in the summer of 2026, despite interest from Paris Saint-Germain and Real Madrid.



— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 14, 2025

Chelsea bloque hermétiquement Moises Caicedo

En effet, Ekrem Konur rapporte que les dirigeants de Chelsea considèrent le compatriote de Willian Pacho comme intransférable. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League, Moises Caicedo n’est pas à vendre et le club anglais ne compte pas le céder à un concurrent, malgré la grosse côte du natif de Santo Domingo sur le marché des transferts.

« Chelsea n’a pas l’intention de vendre Moisés Caicedo à l’été 2026, malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Le club considère le milieu de terrain équatorien comme un élément clé de son équipe et a clairement indiqué qu’il n’était pas à vendre », révèle le journaliste sportif. Le Paris SG et Luis Enrique savent donc à quoi s’attendre dans ce dossier.