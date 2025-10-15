Soulagement à l’OM : Amine Gouiri évite le pire !

Sorti sur blessure lors du choc Algérie-Ouganda (2-1), Amine Gouiri a suscité de vives craintes à l’OM. Mais les examens passés sont plus ou moins rassurants.

OM : Une blessure moins grave que prévue pour Amine Gouiri

La trêve internationale terminée, la Ligue 1 reprendra ses droits dès ce week-end. Du côté de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi et ses troupes se préparent un choc importants. Les Olympiens seront face au Havre ce samedi au Vélodrome. Toutefois, une préoccupation secoue l’OM : Amine Gouiri s’est blessé avec l’Algérie.

L’international algérien est sorti sur civière suite à un choc avec le gardien de l’Ouganda. Sa blessure a rapidement suscité une vive inquiétude à l’OM. Touché à la tête et à l’épaule, Amine Gouiri est quasiment forfait pour le match de ce samedi. Mais l’inquiétude autour de son état de santé semble levée.

Alors qu’une longue absence était redoutée, ses dernières nouvelles sont plus au moins rassurantes. Le chroniqueur sportif Walid Acherchour a donné des précisions sur le plateau de Winamax FC. « Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Les examens ont été rassurants », a-t-il affirmé.

Un retour rapidement dans le groupe de Roberto De Zerbi

Acherchour ajoute : « on lui a remis l’épaule en place » comme ce fut le cas lors d’un précédent choc face à Lorient. Excepté un rebondissement de dernière, Amine Gouiri devrait rapidement réintégrer le groupe de Roberto De Zerbi. Son retour sera une excellente nouvelle pour l’attaque phocéenne.

Walid Acherchour :



"Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Les examens ont été rassurants.



On lui a remis l'épaule à sa place comme face à Lorient."



[@WinamaxFC] pic.twitter.com/EovsdrVv1H — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 15, 2025

De plus, plusieurs internationaux comme Matt O’Riley et Pierre-Emile Hojbjerg, sont déjà de retour à l’entraînement. Cela assure à l’OM un groupe prêt pour la reprise du championnat.