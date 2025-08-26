Mercato PSG : Une surprise de dernière minute de Luis Campos ?

Pour ce mercato estival du PSG, Luis Campos, bien plus discret comparé aux années antérieures, serait en passe de frapper un gros coup de dernière minute.

Mercato PSG : Luis Campos n’a pas dit son dernier mot

Le mercato de cet été tire progressivement vers la fin et il plane un sentiment que le PSG n’a pas réalisé les idées de son entraîneur. Même si Luis Enrique a remporté la Ligue des champions avec un groupe qui n’a pratiquement pas été renforcé, excepté les transferts de Lucas Chevalier du LOSC, Renato Marin avant lui et d’Illia Zabarnyi. Avec l’intention du club de la capitale de conserver son titre européen si chèrement décroché, le public parisien était en droit d’espérer plusieurs nouveaux visages.

Lire aussi : PSG : Kang-In Lee à Madrid, Akliouche au PSG ? Ça chauffe !

Sauf que le mercato est bien proche de sa fin et rien ne semblait indiquer qu’il se passerait quelque chose avant sa clôture, du moins pas avant l’information d’une tractation présentement en négociation par Luis Campos. C’est le journaliste Abdellah Boulma qui avance qu’en prévision du possible départ de Kang-In Lee du Paris Saint-Germain les jours à venir, Luis Campos se serait activé sur des pistes de remplacement.

À voir

Mercato : L’OM prend une terrible claque pour un milieu

Le journaliste estime que le PSG est dans une situation délicate qui le contraint à vendre un joueur avant d’en recruter un nouveau. Sur ce coup, Luis Campos aurait été prévoyant en sécurisant un joueur amené à rejoindre le club de la capitale dans ce mercato. Ni le nom de ce joueur, et encore moins celui de son équipe, n’ont filtré jusqu’à maintenant.

Les prochains jours en diront plus sur ce mystérieux dossier du responsable du mercato du PSG.