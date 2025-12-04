OL : Un gros souci en défense se profile à Lyon

L’OL est impacté par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). L’équipe rhodanienne sera privée de deux piliers de sa défense, à partir de la mi-décembre.

OL : CAN, Clinton Mata sélectionné avec l’Angola

Deux défenseurs de l’OL, Clinton Mata et Moussa Niakhaté, devraient quitter leur club au plus tard le 15 décembre pour rejoindre leur sélection respective en vue de la CAN 2025. En soins et absent lors des deux derniers matchs des Gones, le premier est convoqué par le sélectionneur de l’Angola, Patrice Beaumelle, pour le tournoi qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Taulier de l’équipe de Lyon, l’international Angolais (16 sélections) va manquer à l’équipe de Paulo Fonseca pendant un peu plus d’un mois, si les Palanca Negras vont jusqu’en finale de la compétition africaine.

Niakhaté probablement avec le Sénégal au Maroc

En plus de Clinton Mata (33 ans), l’Olympique Lyonnais devrait se préparer à l’absence de Moussa Niakhaté (29 ans) en défense centrale. International sénégalais (22 sélections), il devrait très probablement être sur la liste définitive du sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, comme annoncé par SourceA. Évidemment, sauf blessure de dernière minute qui conduirait à son forfait.

Deux joueurs clés de l’Olympique Lyonnais

Il faut noter que Mata a été titulaire à 13 reprises en 13 journées de Ligue 1 disputées cette saison. Le polyvalent arrière (central ou latéral droit) a aussi joué 4 des 5 matchs de Ligue Europa.

Quant à Moussa Niakhaté, il a pris part à 14 matchs de championnat sur 15, pour 13 titularisations. En coupe d’Europe, il a joué les 5 rencontres à ce stade de la compétition. Comme quoi, les deux défenseurs sont des joueurs majeurs de l’équipe de l’OL.

Quand Lyon va-t-il libérer Mata et Niakhaté ?

La question qui préoccupe en ce moment l’Angola et le Sénégal concerne la date de la libération des deux internationaux. Selon la FIFA, les clubs ont jusqu’au 15 décembre au plus tard pour les libérer. Concrètement, Mata et Niakhaté devraient disputer le match contre le Havre AC, le dimanche 14 décembre, avant de rejoindre leur sélection respective.

Cependant, la faîtière laisse la porte ouverte à « des discussions bilatérales de bonne foi, afin de trouver des solutions individuelles appropriées », pour libérer les joueurs sélectionnés un peu plus tôt.

